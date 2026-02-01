我是廣告 請繼續往下閱讀

近日資深媒體人王瑞德爆料，有位台北市議員日前請他喝珍珠奶茶，才得知對方中了今彩539頭獎，引發社會熱議、瘋猜中獎者究竟是誰。由於王瑞德未指明姓名，好幾名藍綠議員第一時間，趕緊跳出來澄清沒得獎，台北市議員許淑華今（1）日臉書發文回應，強調這則中獎傳聞與她本人毫無關係。許淑華表示，她這兩天接連被熟人與選民詢問，是否是那位中獎議員，「一堆人開始問是不是我？」因此特別出面澄清，「真的不是我啦！」她強調自己每天認真上班、為市民服務才是目前唯一的「固定收入來源」，並笑稱請珍奶就算不中獎也可以請，與是否中頭獎無關。許淑華也幽默回應，如果有一天真的幸運中獎，除了請大家喝珍珠奶茶，還會加碼饒河夜市的胡椒餅，跟市民分享好運氣，希望財神爺下次也能眷顧自己，並立刻決定要來買下一期的樂透，試試手氣。