📌火災躲浴室真的安全嗎？

📌迷思一：浴室門耐高溫

📌迷思二：浴室水源能防火

📌迷思三：排水孔能呼吸新鮮空氣

📌正確避難方式這樣做

▲ 北市大安區光復南路民宅大樓31日晚間發生死亡火警，消防在10樓浴室發現一對情侶無呼吸心跳送醫不治。（圖／翻攝畫面）

台北市大安區光復南路一棟大樓，昨（31）日晚間發生一起死亡火警。警消在十樓住家浴室內發現一對男女住戶受困，兩人已無呼吸心跳，送醫搶救後仍宣告不治。這起案件也再度引發外界關注，究竟火災發生時「躲進浴室會比較安全？」台北市消防局指出，民眾常誤以為浴室有排水孔可呼吸新鮮空氣，或有水源能防火，實際上卻存在三大錯誤觀念。消防局說明，多數浴室門為塑膠材質，不耐高溫，當濃煙溫度達約200至400度時，門板就可能融化，無法阻擋濃煙侵入，反而增加嗆傷風險。消防局指出，浴室內的水源對防禦高溫與濃煙幾乎沒有保護效果，即使將全身淋濕，也難以降低危險。消防局強調，排水孔內設有「存水彎」裝置，主要功能是隔絕異味，並不具通氣效果，無法提供新鮮空氣。消防局提醒，民眾遇到火警時，應優先躲進有對外窗的房間，緊閉面向火勢的房門，並利用膠帶、毛巾或衣物塞住門縫，防止濃煙進入，再透過窗戶對外求救，或留在室內撥打119等待救援，切勿誤信躲進浴室就能避難的錯誤觀念。