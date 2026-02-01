我是廣告 請繼續往下閱讀

▲唐治平平時還有鑽研泰拳。（圖／記者李欣容攝）

唐治平的母親2024年6月被發現陳屍在家中頂樓，當時他一度拒絕認屍，認為母親只是離家出走，精神狀態令人擔憂。今（1）日唐治平舉辦粉絲見面會，他回想2年前母親過世時，的確感受到巨大壓力，而他在訪問開始之前，自己在一旁冥想，笑說很久沒面對這麼多媒體，心情非常緊張，但整個人的氣色看起來好了許多。唐治平舉辦粉絲見面會，同時也給自己重新出發的機會，他難掩緊張心情，提到過去，「因為畢竟我母親過世之後，我有一陣子面對一大群媒體會有點壓力。」他也回憶媽媽出事時，才感受到什麼叫人情冷暖，「我媽媽是被生父生母拋棄，她是被領養的，生父那邊對她的事情也置喙滿多的，養父母早就過世。」後來是靠著信仰走出低潮，「我總是覺得祂（媽媽）在另一邊默默支持我，不管怎樣都不要悲傷喪志，我母親一直希望我在演藝圈大放異彩，幫助世界上需要幫助的人。」而日前熱播的電視劇《如果我不曾見過太陽》迴響很大，唐治平在劇中也有客串演出，但他說那是很久之前拍的，會受到討論也感到意外，心想，「正好扭轉之前負面的形象，跟業界的導演、製作人說可以找我拍戲了。」唐治平自認是屬於把悲傷放在心裡的人，這幾年也曾夢見過媽媽，「都是我跟我母親在舊家的點點滴滴，我醒過來有時候我會哭，我國小就沒哭過了。」唐治平的爸爸是泰國魚露品牌的富三代，但因為爸爸天生叛逆，跟家族早就不來往，爸爸也早就在10多年前過世，他近期打算回泰國一趟，跟爸爸說媽媽離開了。唐治平目前可說是孤身一人，在台灣沒有什麼朋友，跟親戚也早就斷了聯絡，過年將近，他打算和在台北的清真寺認識的外國朋友相聚，至於感情狀態，唐治平說暫時沒想法，希望先以工作為重心。