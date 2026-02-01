我是廣告 請繼續往下閱讀

▲木木（如圖）表達自己對戲劇演出的高度熱情，期待未來迎接更多不同角色的挑戰。（圖／ Soothe 時氛提供）

新生代女星木木（林葦妮）在2025年除了擔任節目《大學聲 Young Voice》主持人、再度主持金鐘獎星光大道紅毯，更首度登上大銀幕演出電影《進行曲》，對她來說是豐收的一年；隨著舞台經驗持續累積，木木也笑著向製作單位喊話，直言最想挑戰主持戀愛實境節目。另外，今（1）日木木公布好消息，將攜手香氛品牌 「Soothe 時氛」推出聯名香水，透露自己平時就是香水重度使用者，家中收藏約有二十多瓶的香水。除了電視與電影作品外，木木與夏和熙、阿本聯手主持的全新網路節目《OMO調查局》於近日上架，播出後受到許多觀眾喜愛。持續累積主持經驗的她，透露最想主持戀愛實境節目，同時對各類型舞台也始終保持開放態度，希望能讓臨場反應與節奏掌握更加成熟。另外木木也表達自己對戲劇演出的高度熱情，期待未來迎接更多不同角色的挑戰。今日，木木宣布推出聯名香水，她笑說自己出門前一定要噴香水，「不然就會覺得少了什麼」。她形容香水是一種出門前必備的儀式感，也是一種讓自己快速回到狀態的方法。而接近農曆新年，木木分享每年最期待的，就是能和家人一起走春、到廟裡拜拜，好好坐下來聊天，彌補平時因工作忙碌而較少相處的時光，他表示：「過年對我來說，是可以真正慢下來、重新整理自己的時候。」