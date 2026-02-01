農曆春節前，家中家具、床墊也汰舊換新了嗎？這些老舊的沙發、床墊、櫃子等要如何丟棄呢？大型垃圾如果隨便棄置，可能會被依《廢棄物清理法》開罰1200元到6000元罰鍰。《NOWNEWS》一次整理大型廢棄物的定義、怎麼預約丟棄、費用，讓民眾輕鬆了解怎麼處理家中大型垃圾，讓除舊布新更順利。
什麼是大型垃圾？
根據環境部、地方環保局表示，一般最常見的巨大垃圾包括廢沙發、床鋪、桌椅、櫥櫃、腳踏車及修剪庭院的樹枝等，沒辦法裝進垃圾袋的廢棄物，包括家具類：彈簧床墊、床組、手推車、腳踏車、 電動腳踏車、微型電動二輪車、電風扇、沙發、桌椅、櫥櫃、廢行李箱3只（含）以上；家電類：抽油煙機、瓦斯爐、大型飲水機、電視機、電冰箱、洗衣機、冷氣機、立燈、落地燈。
另外，個人修剪的樹枝及個人修繕產生的非石材類廢棄物，也算大型垃圾，會由環保局清潔隊依照實際收運數量，判斷是否為裝修產生的廢棄物，如果是裝修廢棄物將無法收運。民眾購買海外網購商品，常見的木架也是屬於一般垃圾，不可回收，新北市政府指出，根據家庭廢棄物木板、木材的尺寸不同，會有不同的規定，像是丟進垃圾車或是需預約清潔隊清運，建議可撥打環保局電話確認清運標準。
申請環保局清運步驟
通常地方環保局會提供一般家庭及住戶申請預約大型垃圾清運，而住家兼營商店與機構、學校、部隊及法人不算在一般家庭及住戶，這些商店、機構等非一般家戶，可付費委託民間合法的清除機構清理。
1、整理要丟棄的大型垃圾並分類：先確認要丟棄的大型垃圾種類及數量。
2、撥打清潔隊大型廢棄器物專線或線上預約：可撥打1999市民服務專線，或各縣市清潔隊電話，也能在各縣市環保局網站確認是否能線上預約。
3、將廢棄物放置在指定地點：再約定好的日期，把廢棄物放在指定地點，通常是住家1樓路邊或巷口，並在廢棄物上貼「已聯繫清潔隊收運」等標語。
申請環保局清潔隊收運大型垃圾費用
全台大多數縣市有提供家戶少量大型廢棄物免費清運，像是台北市、新北市、桃園市、基隆市、新竹市、雲林縣、嘉義縣市、台南市、屏東縣、金門縣、連江縣；不過少數縣市會依據大型廢棄物數量、品項收費。
新竹縣：超過3件，每車需收費1000至1500元。
苗栗縣：2件以內免費，超過每件200元。
台中市：依水費單據徵收。
彰化縣：依各鄉鎮市收費不同。
南投縣：每車1500元。
高雄市：回收床墊需收費，傳統彈簧床墊375元、獨立筒700元。
宜蘭縣：每車500元。
花蓮縣：每100公斤125元，另外加收車資1000元起。
台東縣：長寬高超過1公尺收費200元、長寬高1公尺內收費100元。
澎湖縣：小車300元、大車600元。
2026年農曆年前大型廢棄物收運時間
台北市：到2月14日前開放預約，2月15日至22日（小年夜至初六）停收，2月23日恢復正常收運。
新北市：可在2月6日前預約，從2月7日至16日只受理年後清運預約。
桃園市：2月11日下午5時截止，2月23日上午8時恢復正常登記。另外，復興區2月9日為年前收運最後一日。
新竹市：每日限量登記及清運，2月15日至2月20日（小年夜至初四）暫停預約。
台中市：年前預約到2月13日為止，清運至2月15日，接下來要等到2月20日才恢復清運。
其餘縣市依照規定不同，年前清運時間也不同，民眾可詢問各縣市環保局確認。
資料來源：環境部、台北市環保局、新北市政府
