中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠日前在立春聯賽外卡戰不敵上海正大龍，賽季劃下句點，不過外界關注的44歲前旅美投手曹錦輝仍未登板，最終沒有在立春聯賽留下出賽紀錄。福州海俠總經理葉明煌表示，曹錦輝一直在調整，投球並無大礙，但腳步有輕微拉傷，球團經過評估決定暫緩出賽。雖然無緣在立春聯賽登板，但葉明煌透露曹錦輝會在福州持續幫助球團推廣棒球和教練培訓計畫。曹錦輝1月10日加入福州海俠，原本預計1月13日要登板投球，但後續因狀況調整，延遲出賽進度，例行賽結束前都未有登板紀錄。冠軍外卡戰福州以2：4不敵林益全所屬的上海正大龍，賽季提前結束，曹錦輝自加盟後始終沒有亮相。對於曹錦輝的出賽狀況，福州總經理葉明煌回應，「曹錦輝一直在調整，投球並沒有問題，只是腳部有輕微拉傷。因此經過評估，福州球團暫緩曹錦輝登板的預定。葉明煌指出，曹錦輝賽前不僅會擔任餵球投手，也會親身指導年輕投手，算是福州半個教練。葉明煌透露，曹錦輝未來會在福州持續幫助球團推廣棒球和教練培訓計畫。現年44歲的曹錦輝，2009年結束旅美生涯，一度返台加入中職，卻在同一年涉及「黑象事件」，遭兄弟象開除，並且遭聯盟宣布永不錄用。曹錦輝隨後短暫離開球界，2014年赴澳洲職棒重啟球員生涯，並於2015年回歸美職體系，加盟洛杉磯道奇，並一路投回大聯盟，2017年後未有職業聯盟的出賽紀錄。