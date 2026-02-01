拯救內湖交通的台北捷運新路段要動工了！台北市捷運局表示，串接內湖科技園區、南港軟體園區及信義計畫區的「捷運東環段」，其中連結內科核心的 Y30、Y31、Y32 三座地下車站，預計將於 2 月 4 日正式開工；同樣位於內湖的 Y33、Y34 兩座車站則預計將於 4 月跟上開工，捷運局同時也公布了車站設計、車站位置以及交通影響路段，一次看懂。
內湖科技園區交通救星來了！東環段 2 月 4 日開始動工
台北市捷運局近期宣布，串接內科、南港軟體園區及信義計畫區的「捷運環狀線東環段」，其中連結內科核心的 CF710 區段標於去年 10 月 29 日決標，因此 Y30、Y31、Y32 三個車站預計將於 2 月 4 日正式開工。隨後CF720 區段標，也於今年 1 月 30 日決標，預期最快今年 4 月開工。
北捷東環段是什麼？為何能拯救內湖交通
台北捷運東環段是環狀線的一部分，是從信義區松仁路一帶穿越拇指山系，行經內湖科技園區、松山、信義及文山區，並與南環段的動物園站銜接，預計全長約 13.25 公里、設置 10 座車站，預計 2032 年完工通車。
東環段將成為環狀線的最後一哩路，可真正串起整條「環狀線」，把內湖往南的通勤需求有效分流，預期可分散文湖線約 2 成運量；再加上轉乘更便利，可望吸引更多上班族改搭捷運，有效舒緩內湖科技園區上下班尖峰時段塞車的困境。
目前已決標、並將於 2026 年動工的，包含位於堤頂大道、基湖路、瑞光路及大港墘公園一帶的 Y30、Y31、Y32 站，以及 Y34 瑞光公園、Y35 舊宗路二段與民權東路交界處。
未來東環段的核心車站！大港墘公園 Y32 站外觀曝光
北市捷運局也公布了大港墘公園內 Y32 站的示意圖，設計主軸為「科技人的森林驛站」，以「捷運融入公園」為核心概念，保留既有綠地風貌，讓車站成為公園景觀的一部分，而非突兀的交通設施，結合下凹式廣場、玻璃帷幕與流線型屋頂，打造兼具交通、休憩及舉辦市集、音樂會、親子活動等多元功能的城市綠洲。
北捷東環段動工時間軸、車站地點一次看
2026 年 2 月 4 日：Y30 至 Y32 車站動工
「CF710」區段標工程連結內湖科技園區，規劃於中山區樂群二路、內湖區瑞光路設置三座（Y30 至 Y32）地下車站，並將大港墘公園內的 Y32 站打造成「科技人的森林驛站」，2 月 4 日開工。本區段標全長約2.91公里，由於行經路段車流量大，捷運工程局指出，施工期間將利用建築退縮帶及公園用地，以降低交通衝擊。
2026 年 4 月：Y33、Y34車站動工
CF720區段標工程範圍沿瑞光路轉瑞光公園內設置Y33站，上下行隧道分別由舊宗路二段171巷及瑞湖街178巷轉至舊宗路二段，穿越國道一號後鄰民權東路六段11巷設置Y34站；後穿越民權大橋下方，沿舊宗路一段於新湖一路街口附近接壤Y35，本區段標全長約1.83公里。
尚未動工：Y35 至 Y39車站
Y35 車站預期地點：臺北市內湖區舊宗路一段與新湖一路交叉口
規劃轉乘用途：規劃與松山新店線松山站、台鐵轉乘
Y36 車站預期地點：臺北市松山區／信義區松山路與松隆路交叉口
規劃轉乘用途：規劃與松山新店線松山站、台鐵轉乘
Y37 車站預期地點：臺北市信義區松山路與忠孝東路五段交叉口
規劃轉乘用途：規劃與板南線永春站轉乘
Y38 車站預期地點：臺北市信義區松仁路與信義路五段交叉口
規劃轉乘用途：規劃與淡水信義線象山站轉乘
Y39 車站預期地點：臺北市信義區松仁路與吳興街交叉口
用途：東環段終點，與南環段動物園站銜接
東環段全線預期完工日期：2032 年。
資料來源：台北市捷運工程局
