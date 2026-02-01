SUKIYA（すき家）是日本知名丼飯專賣店，憑藉餐點上菜快速、菜色平價種類多等特色，成立超過44年仍在台灣、日本兩地保持高人氣。但近日有民眾提到，在SUKIYA點選溫泉蛋、生雞蛋時，餐具都會附贈「紅色、白色」兩種碗，讓人不理解用途。對此，SUKIYA官方、店員都曾親自解惑，表示「白色碗是拿來裝雞蛋、紅色碗則是放蛋殼」，讓一票人長知識，更感嘆吃錯好幾年。
SUKIYA點蛋「突多送紅、白碗」！前店員解釋了
有網友近日在Threads貼出一張照片，從畫面中可見，一顆溫泉蛋底下有紅色與白色兩個碗疊在一塊，這幕卻讓原PO感到不解，納悶詢問「有SUKIYA員工可以出面解釋，這兩個碗到底哪個放蛋？哪個放殼嗎」。
問題一出，隨即引起眾多網友熱議，「我都打在飯上，殼放托盤」、「我上週吃也超級困惑」、「邏輯上紅碗已經碰到殼了
那應該是打在白碗裡面，殼丟紅碗」，其中就有SUKIYA前店員解惑「紅色蛋碗是放蛋殼！白色蛋碗是把蛋液打在裡面，並且加一點醬油攪拌均勻後，再倒入牛丼裡」。
SUKIYA點蛋必給兩個碗！顧客不知用途：連碗也不敢分開
據了解，SUKIYA（すき家）是日本知名丼飯專賣店，創立於1982年，發源於日本神奈川縣橫濱市，2014年7月進駐台灣至今，門市除了販售各式丼飯以外，最特別的部分餐點還會搭配溫泉蛋，單點部分也可點選生蛋等，讓餐點美味更加提升。
值得一提的是，在SUKIYA門市點選溫泉蛋或生雞蛋後，餐點上桌後就可見溫泉蛋被放在紅色碗內，但紅色碗下還有白色陶瓷碗，許多民眾因不理解，通常不會將紅、白兩碗分開，只會單獨使用一個碗，或是有人乾脆將蛋敲碎打在飯上。
SUKIYA點蛋為何給兩個碗？官方早解釋過用途
至於「紅、白」兩碗真正用途到底是什麼？日本SUKIYA過去在社群平台X解釋，就有提到「請將雞蛋打入有花紋的碗中，紅色的碗請用來裝蛋殼。」SUKIYA官方證實，有花紋的白碗適用來裝生雞蛋液，紅色的碗則是用來丟棄打完蛋後的蛋殼，當作垃圾桶用途。
另外在SUKIYA官方菜單上，也可清楚可見，不論是溫泉蛋、生雞蛋，都是以白碗呈現裝盛蛋黃。而官方解釋也解決許多人長年以來的疑惑，民眾下去前往SUKIYA千萬別再搞錯了！
資料來源：SUKIYA（すき家）官網
