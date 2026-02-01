我是廣告 請繼續往下閱讀

SUKIYA點蛋「突多送紅、白碗」！前店員解釋了

▲在SUKIYA門市點選溫泉蛋或生雞蛋後，店員都會附上紅色與白色的碗。（圖／IG@narumi.sasaki）

其中就有SUKIYA前店員解惑「紅色蛋碗是放蛋殼！白色蛋碗是把蛋液打在裡面，並且加一點醬油攪拌均勻後，再倒入牛丼裡」。

SUKIYA點蛋必給兩個碗！顧客不知用途：連碗也不敢分開

▲許多民眾因不理解，通常不會將紅、白兩碗分開，只會單獨使用一個碗。（圖／X@@iGJEXldkmV3bpsM）

SUKIYA點蛋為何給兩個碗？官方早解釋過用途

日本SUKIYA過去在社群平台X解釋，就有提到「請將雞蛋打入有花紋的碗中，紅色的碗請用來裝蛋殼。」

▲日本SUKIYA過去在社群平台X解釋，「請將雞蛋打入有花紋的碗中，紅色的碗請用來裝蛋殼。」（圖／IG@narumi.sasaki）

▲SUKIYA官方菜單上，也可清楚可見，不論是溫泉蛋、生雞蛋，都是以白碗呈現裝盛食品。（圖／SUKIYA（すき家）官網）

另外在SUKIYA官方菜單上，也可清楚可見，不論是溫泉蛋、生雞蛋，都是以白碗呈現裝盛蛋黃。