《惡靈古堡》系列睽違5年再度發布正傳《惡靈古堡 9：安魂曲》，《仁王2》發售6年後，《仁王3》也將重磅登場，2026年2月預計將有多款重量級遊戲上市，《NOWNEWS今日新聞》也透過本文精選8款2月值得關注的遊戲新作。
《惡靈古堡 9：安魂曲》2月27日
《惡靈古堡 9：安魂曲》（Resident Evil Requiem）是由 CAPCOM 推出的系列第九款正統主線新作，預計2026年2月27日上市，本作採用「雙主角制」，並系列經典舞台「拉昆市」為核心，開放玩家在第一人稱與第三人稱視角間自由切換，結合探索、解謎與資源管理，回歸生存恐怖本質，同時保留緊湊的動作節奏，成為系列30週年的重要作品。
劇情方面，《惡靈古堡 9：安魂曲》包含全新角色，FBI 技術分析員「葛蕾絲・艾許考福特」，以及系列人氣角色「里昂・S・甘迺迪」，兩人將在調查連環死亡事件的過程中，逐步揭開與拉昆市災難相關的過去真相。官方指出，副標題「安魂曲」象徵為逝去的人事物與歷史傷痕奏出的輓歌，也暗示本作將在情感層面與系列世界觀上，帶來更深層的回顧與轉折。
《仁王3》2月6日
光榮特庫摩（KOEI TECMO）旗下 Team NINJA 打造的「仁王」系列最新續作《仁王3》將在2月6日發售，延續戰國時代結合妖怪傳說的黑暗世界觀，主打高難度動作戰鬥與深度角色養成，本作持續以高速、講究節奏與判斷的戰鬥系統為核心，結合「殘心」「妖力」「武技流派」等系列標誌性機制，並透過新世代主機效能強化畫面表現與流暢度，進一步放大戰鬥的壓迫感與爽快感。
內容設計上，《仁王3》預期將導入更多元的武器類型、妖怪敵人與關卡變化，並深化角色成長與裝備構築自由度，讓玩家能依自身風格打造專屬戰鬥流派。官方也透露，本作將在敘事與演出上有所突破，試圖讓歷史人物、妖怪與主角命運交織得更緊密，使《仁王3》不僅延續系列「硬派動作 RPG」定位，也朝向規模與深度全面升級的方向發展。
《我的英雄學院 無盡正義》2月5日
人氣動畫《我的英雄學院》衍生遊戲《我的英雄學院 無盡正義》的PS5、Xbox版2月5日上市，Steam版則是2月6日，玩家可依角色特性靈活運用個性能力，打造專屬戰鬥風格，同時，遊戲也透過劇情模式與對戰玩法，讓玩家重新回顧原作的重要篇章，並體驗英雄成長與信念碰撞的熱血主題。
《勇者斗惡龍7：重制版》2月5日
《勇者鬥惡龍 7：重製版》故事從一座看似和平卻缺乏歷史痕跡的小島展開，玩家將透過遺跡與石板之謎，穿梭於現代與過去的世界，逐步讓失落的土地與文明重返世界版圖。透過多樣化職業搭配與技能成長，玩家能依自身風格打造冒險隊伍，同時體驗一段段圍繞人性、選擇與命運的故事篇章。
《人中之龍 極 3 / 外傳 Dark Ties》2月21日
SEGA 人氣IP《人中之龍》系列，2月12日將上市《人中之龍 極 3 / 外傳 Dark Ties》，以第三代為基礎進行重製與延伸的作品，沖繩與神室町為主要舞台，重新描繪桐生一馬在遠離黑道後，仍被捲入權力鬥爭與陰謀漩渦的命運。透過畫面全面升級與系統調整，本作讓經典劇情以更符合現代玩家期待的形式重現。
同時收錄的外傳《Dark Ties》則從支線視角切入，補完正傳未能深入描寫的人物關係與地下勢力糾葛，著重刻畫「羈絆」與「黑暗聯繫」如何影響角色抉擇。玩法上延續系列招牌的即時動作戰鬥與高密度支線內容，讓玩家在主線的沉重氛圍之外，仍能體驗人中之龍特有的反差日常。
《REANIMAL》2月13日
由《小小夢魘》原班核心成員設計的全新原創恐怖冒險作品《REANIMAL》，會在2月13日發售，遊戲背景設定在一座扭曲、腐敗的孤島上，世界中充滿變形生物與殘破場景，玩家將操作兩名孩童，在彼此依賴的情況下解開謎題、躲避怪物並設法生存。
《星砂島》2月1日
主打療癒氛圍的生活冒險遊戲《星砂島》2月1日上市，舞台設定在一座被星光與海風包圍的神秘小島，融合探索、採集、建設與人際互動等要素，玩家可依自身節奏規劃島上生活，打造屬於自己的理想角落，遊戲同時透過零碎的劇情線索，描繪島嶼過往的秘密與居民的心境變化，讓日常行動逐步拼湊出完整故事。
