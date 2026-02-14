2026年農曆新年來了，過年宅在家怎追劇最划算？不管你要補日劇、台劇、韓劇、陸劇，還是狂追韓綜、動漫，Netflix、Disney+、愛奇藝國際站、LINE TV、Hami Video、friDay影音、MyVideo月租價格、方案差異一次看懂，從最低120元到4K高級方案、多人共享、下載限制通通幫你整理好，《NOWNEWS今日新聞》直接幫你做成懶人包，省錢派、畫質控、全家共用型一次搞定，快速選到最適合自己的OTT平台。

我是廣告 請繼續往下閱讀
以下為本文重點：

Netflix 2026月租方案

Disney+ 2026月租方案

愛奇藝國際站 2026月租方案

LINE TV 2026月租方案

Hami Video 2026月租方案

friDay影音 2026月租方案

MyVideo 2026月租方案

▲Netflix、Disney+、愛奇藝國際站、LINE TV、Hami Video、friDay影音、MyVideo個平台月租價格一次掌握。（圖／Gemini AI、記者陳雅蘭監製）
▲Netflix、Disney+、愛奇藝國際站、LINE TV、Hami Video、friDay影音、MyVideo個平台月租價格一次掌握。（圖／Gemini AI、記者陳雅蘭監製）
Netflix

（基本）月租290元、畫質解析度720p、授權1裝置同步收看含下載
（標準）月租380元、畫質解析度1080p、授權2裝置同步收看含下載
（高級）月租460元、畫質解析度4K、授權4裝置收看、下載6部裝置

推薦片單：
《赤手獨攀台北101》
《愛情怎麼翻譯？》
《黑白大廚2：料理階級大戰》
《單身即地獄5》

訂閱連結：https://www.netflix.com/tw/

▲Netflix月租有3種方案。（圖／Netflix）
▲Netflix月租有3種方案。（圖／Netflix）
Disney+

（標準）月租285元、畫質解析度1080p、授權2裝置同步收看、下載10行動裝置
（高級）月租335元、畫質解析度、4K & HDR、授權4裝置同步收看、下載10行動裝置

推薦片單：
《韓國製造》
《凶宅專賣店》
《咒術迴戰第三季 死滅迴游前篇
《宇宙Marry Me？》

訂閱連結：https://www.disneyplus.com/home

愛奇藝國際站

（黃金連續包月）月租120元、畫質解析度1080p、授權2裝置同步收看含下載
（鑽石連續包月）月租120元、畫質解析度4K、授權4裝置同步收看含下載

推薦片單：
《軋戲》
《換乘戀愛4》
《RUNNING MAN》
《書卷一夢》

訂閱連結：https://www.iq.com/?lang=zh_tw

▲愛奇藝連續包月方案，月租最便宜120元。（圖／愛奇藝）
▲愛奇藝連續包月方案，月租最便宜120元。（圖／愛奇藝）
LINE TV

（單人月繳）月租240元、授權1部裝置收看
（雙人月繳）月租360元/每人180元、授權2部裝置收看
（四人月繳）月租480元/每人120元、授權4部裝置收看

推薦片單：
《前科搜研主婦》
《S LINE》
《許我耀眼》
《REBOOT》

訂閱連結：https://www.linetv.tw/

Hami Video（115年起，停售月租方案）

（90天方案）597元
（190天方案）1194元

推薦片單：
《Love Me》
《等待京道》
《徵人啟弒》
《膽大黨S2》

訂閱連結：https://hamivideo.hinet.net/index.do

friDay影音

月租199元／送2張單片券
（自動續租90天）月租597元／送10天+6張單片券
（自動續租180天）月租1194元／送20天+12張單片券
（自動續租360天）月初2388元／送100天+24張單片券

推薦片單：
《理事長和我的秘密關係》
《比熊貓更不擅長戀愛的我們》
《模範計程車3》
《只要有空4》

訂閱連結：https://video.friday.tw/

MyVideo

月租250元
季訂方案月租550元（90天）
返利黑卡方案1780元（365元）

推薦片單：
《何百芮的地獄戀曲》
《美麗的聲音》
《為你沉醉》
《黑色太陽》

訂閱連結：https://www.myvideo.net.tw/

▲LINE TV有推出多人共買月租方案。（圖／LINE TV）
▲LINE TV有推出多人共買月租方案。（圖／LINE TV）

看更多相關懶人包新聞：

2026台北年貨大街懶人包》免費紅包時間、抽獎、迪化街交通與接駁

2026 2月熱唱懶人包》西城男孩、魏如萱接力　江蕙開春壓軸攻蛋

相關新聞

IKEA百元必買懶人包》民眾最愛10大排行曝！「17元小物」人手一個

2026大掃除懶人包》室內打掃順序、清潔秘訣、省力實用工具全攻略

2026 2月電影懶人包》九把刀3億炫《功夫》！劉冠廷《雙囍》超忙

2026 2月追星懶人包》18場K-POP、J-POP活動！朴寶劍2/15來拜早年