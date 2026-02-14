2026年農曆新年來了，過年宅在家怎追劇最划算？不管你要補日劇、台劇、韓劇、陸劇，還是狂追韓綜、動漫，Netflix、Disney+、愛奇藝國際站、LINE TV、Hami Video、friDay影音、MyVideo月租價格、方案差異一次看懂，從最低120元到4K高級方案、多人共享、下載限制通通幫你整理好，《NOWNEWS今日新聞》直接幫你做成懶人包，省錢派、畫質控、全家共用型一次搞定，快速選到最適合自己的OTT平台。
以下為本文重點：
Netflix 2026月租方案
Disney+ 2026月租方案
愛奇藝國際站 2026月租方案
LINE TV 2026月租方案
Hami Video 2026月租方案
friDay影音 2026月租方案
MyVideo 2026月租方案
Netflix
（基本）月租290元、畫質解析度720p、授權1裝置同步收看含下載
（標準）月租380元、畫質解析度1080p、授權2裝置同步收看含下載
（高級）月租460元、畫質解析度4K、授權4裝置收看、下載6部裝置
推薦片單：
《赤手獨攀台北101》
《愛情怎麼翻譯？》
《黑白大廚2：料理階級大戰》
《單身即地獄5》
訂閱連結：https://www.netflix.com/tw/
Disney+
（標準）月租285元、畫質解析度1080p、授權2裝置同步收看、下載10行動裝置
（高級）月租335元、畫質解析度、4K & HDR、授權4裝置同步收看、下載10行動裝置
推薦片單：
《韓國製造》
《凶宅專賣店》
《咒術迴戰第三季 死滅迴游前篇
《宇宙Marry Me？》
訂閱連結：https://www.disneyplus.com/home
愛奇藝國際站
（黃金連續包月）月租120元、畫質解析度1080p、授權2裝置同步收看含下載
（鑽石連續包月）月租120元、畫質解析度4K、授權4裝置同步收看含下載
推薦片單：
《軋戲》
《換乘戀愛4》
《RUNNING MAN》
《書卷一夢》
訂閱連結：https://www.iq.com/?lang=zh_tw
LINE TV
（單人月繳）月租240元、授權1部裝置收看
（雙人月繳）月租360元/每人180元、授權2部裝置收看
（四人月繳）月租480元/每人120元、授權4部裝置收看
推薦片單：
《前科搜研主婦》
《S LINE》
《許我耀眼》
《REBOOT》
訂閱連結：https://www.linetv.tw/
Hami Video（115年起，停售月租方案）
（90天方案）597元
（190天方案）1194元
推薦片單：
《Love Me》
《等待京道》
《徵人啟弒》
《膽大黨S2》
訂閱連結：https://hamivideo.hinet.net/index.do
friDay影音
月租199元／送2張單片券
（自動續租90天）月租597元／送10天+6張單片券
（自動續租180天）月租1194元／送20天+12張單片券
（自動續租360天）月初2388元／送100天+24張單片券
推薦片單：
《理事長和我的秘密關係》
《比熊貓更不擅長戀愛的我們》
《模範計程車3》
《只要有空4》
訂閱連結：https://video.friday.tw/
MyVideo
月租250元
季訂方案月租550元（90天）
返利黑卡方案1780元（365元）
推薦片單：
《何百芮的地獄戀曲》
《美麗的聲音》
《為你沉醉》
《黑色太陽》
訂閱連結：https://www.myvideo.net.tw/
