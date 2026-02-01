我是廣告 請繼續往下閱讀

TPBL新北國王專屬啦啦隊「NEW TAIPEI QUEENS」首位韓籍女神全恩菲，今（1）日正式於新莊城堡舉辦見面會與粉絲見面。面對首套在台的實戰球衣就被粉絲以3萬5台幣天價標下，全恩菲除了驚訝更充滿感激。她在受訪時坦言，過去一年曾陷入低潮，如今加盟國王隊是她嶄新的開始，更首度鬆口表示：「若有機會，對棒球應援也非常有興趣。」全恩菲在見面會上，以火辣的「粉黃配色」球衣與性感OL裝扮驚艷全場，話題性十足。當被問到球衣在拍賣中標出3萬5台幣的高價時，全恩菲難掩驚訝地說：「這是我在台灣的第一套球隊制服，意義非凡。非常感謝粉絲以這麼高的金額支持，希望標下的那位粉絲穿上它時，能感受到我這份誠摯的心意。」對於未來在賽場上的個人表演，全恩菲展現「寵粉」的一面，表示目前雖無具體計畫，但會密切觀察Instagram上粉絲的許願內容，「我會努力準備大家喜歡的內容，在漫長的賽季中呈現給大家看。」談及來台加入新北國王的契機，全恩菲首度吐露心聲，表示過去一年的生活其實經歷了一些辛苦與困難的時期，「現在能以更好的面貌跟大家見面，我覺得非常開心。」她也明確表示，接下來的活動重心會以台灣為主，暫時沒有在其他地區發展的計畫。全恩菲的加盟之路並非一帆風順，2025年對她而言是充滿動盪的一年。身為前韓國女團ANS成員，她曾勇敢揭露遭團體霸凌、患上憂鬱症甚至有過輕生念頭的陰暗過往，這些心理創傷與退團陰影，加上後續頻繁更換經紀公司的波折，一度讓外界對其穩定性產生疑慮，成為她在業界發展的隱形阻礙。然而，在面對多方質疑與負面標籤時，全恩菲展現了強大的韌性，不僅主動奔走爭取機會，更隻身飛往台灣多次與團隊溝通，最終憑藉對舞台的熱望與不言棄的態度打動經紀人，成功撕下爭議標籤，在台灣寫下重拾信心、翻轉逆境的嶄新篇章。全恩菲經紀人也曾在簽約後透過社群媒體透露心聲表示：「接下來經紀團隊將以更成熟與保護的方式陪伴全恩菲。」隨著新北國王啦啦隊將陸續迎來金泰琳、李貞潤，組成強大的「韓籍三本柱」，全恩菲透露三人其實在韓國並不認識，是來到台灣後才開啟合作契機，她也非常欣賞Queens成員們帥氣且強烈的風格。此外，針對台灣盛行的「棒籃雙棲」啦啦隊文化，先前時常現身中職球場的全恩菲也大方表態：「如果有機會嘗試棒球應援，當然非常有興趣！」這番話也為未來跨足職棒圈埋下了令人期待的伏筆。