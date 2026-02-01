2月手搖飲料優惠來了！可不可熟成紅茶、CoCo都可「買一送一」，50嵐、茶の魔手「買5送1」，迷客夏表示，「鮮奶茶拿鐵A+B單茶」任選2杯79元，本文整理5大飲料划算好康一次看。
可不可熟成紅茶：胭脂系列「買一送一」！
可不可熟成紅茶表示，外送平台Uber Eats上開喝胭脂系列買一送一！即日起至2月10日，指定同品項胭脂紅茶／胭脂冷露／胭脂奶茶／胭脂歐蕾「買一送一」！優惠組數數量有限，售完為止。
CoCo都可：買一送一！羽衣蘋安杯49元 2月任選2杯88元
CoCo都可表示，2月三大手搖飲料優惠：
◾️超級星期一49元優惠！羽衣蘋安杯回歸，2月2日、2月9日超級星期一，臨櫃限定一杯只要49元開喝。羽衣甘藍加上奇亞籽、檸檬汁與金桔補充元氣（商場、外島等部分門市無販售，請以現場公告為準）。
◾️買一送一外送優惠！foodpanda外送平台，開喝CoCo大杯莓好雙果茶、生椰職人拿鐵「買一送一」！
◾️任選2杯88元2月優惠！即日起至2月28日，LINE好友領券，憑券天天喝大杯手作仙草凍乳／28茉粉角輕乳茶／葡萄柚果粒茶「任選兩杯88元」。每個人有6張券，活動糖度溫度任選，限使用「CoCo都可訂」線上點單，優惠不併用，商場門市／部分門市不適用本活動。
迷客夏：全台門市「A+B」兩杯79元起
迷客夏表示，夏新春大禮包開喝手搖飲料優惠！即日起至2月3日，全台門市現場購買A+B限定好康優惠。A區：大杯醇濃鮮奶茶＋B區：愛茶的牛，可享組合價，南部79元、北部89元。
醇濃鮮奶茶／愛茶的牛適用茶底：大正醇香紅茶／英倫伯爵紅茶／茉莉原淬綠茶／原片初露青茶／琥珀高峰烏龍。
50嵐：「買5送1」常態優惠開喝！
50嵐全台門市自取喝得到「買5送1」常態優惠（贈送品項通常為價低者），還可搭配「免費加料」隱藏服務，開喝波霸、珍珠或椰果0元送。提醒大家，外送及外送平台不適用。
茶の魔手：全品項「買5送1」常態優惠！
茶の魔手全品項「買5送1」常態優惠！適用於現場自取或部分門市外送，民眾可自由選擇6杯，以最低價格的飲料進行贈送優惠；還可搭配環保杯優惠。
資料來源：可不可熟成紅茶、CoCo都可、50嵐、茶の魔手、迷客夏
