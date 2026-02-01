PTT有網友發文表示，自己的同事房貸年限一簽就是40年，算下來要背房貸到70歲，原本以為對方壓力超大，但聊了才發現，對方的存款可以還掉3分之2的貸款，但他卻不打算提前還款，讓網友不懂同事的想法。對此，許多內行人指出，「房貸40年等於拿別人的儲蓄開槓桿40年欸」。
房貸申請40年「壓力山大」？內行全搖頭
原PO在PTT home-sale板發文表示，自己同事今年30歲，房貸年限申請到40年，等於到了70歲才能還清貸款，感覺壓力很大。後來聊了一下才知道，同事戶頭的錢已經能償還3分之2的貸款，卻選擇不還，原PO好奇詢問同事為什麽不趕快還掉貸款，結果被回「傻了才現在還完」。
讓原PO好奇，背40年的房貸壓力不是很大嗎？為什麼要讓銀行一直賺利息？PO文一出吸引許多網友留言，認為房貸年限長一點也不可怕，最好還能有還款年限更長的房貸，「以前年輕會覺得很可怕，搞清楚後發現租屋的付款年限是無限更可怕，現在巴不得有50年、60年或100年方案可以讓我貸，一定馬上跳槽」、「我家房租繳40多年了，一直繳一直賺」。
利率低、資金變多可投資 代書揭：2026利率回穩
許多內行人都指出，房貸利率較低，加上年限拉長，每個月要還款的金額也變少，每個月有更多資金可以運用，「房貸40年等於拿別人的儲蓄開槓桿40年欸」、「現在不是房貸可怕，是金龍不讓你拿別人的儲蓄開槓，比較可怕」、「租屋就是錢丟水溝，沒任何回報，房貸就是繳利息，銀行還會借你錢開槓」。
先前房貸利率在信用管制下水漲船高，去年新青安放寬後，似乎改善不少排隊等候問題，御國地政士聯合事務所所長廖國甫表示，2026年銀行水位已不像過去泰山壓頂，新青安所有公股行庫正常收件，民營銀行也幾乎全面滿血回歸，利率也不比去年，開始有下降趨勢。實際查看資料可發現，民營銀行已有2.4％、2.5％的房貸利率可申請，對比先前動輒2.6％以上，甚至出現3％的情況要好得多。
資料來源：PTT、御國地政士聯合事務所所長廖國甫
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
