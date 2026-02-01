我是廣告 請繼續往下閱讀

▲簡姓男大生路過見林男受傷，請女友錄影並報警後上前制止，卻遭馬男以安全帽攻擊，雙方扭打，簡男成功將人壓制，警方到場逮人。（圖／翻攝畫面）

▲簡姓男大生臉部受傷留疤，醫藥費約1萬7千元由父母代墊，後續走保險理賠，強調遇事先報警保護自己，並將提告。（圖／翻攝畫面）

高雄市楠梓區1月30日下午發生一起暴力攻擊事件！一對老夫婦在惠民捷道行人專用區散步時，遭一名55歲馬姓男子騎乘電動自行車逆向撞擊，雙方發生爭執後，馬男竟情緒失控，對長者動粗。一名21歲簡姓男大生路過見狀挺身制止，卻反遭對方以安全帽攻擊，臉部受傷留疤，所幸最終成功將人壓制，警方獲報到場後，依現行犯將馬男逮捕。警方調查，事發於當天下午4時許，70歲林姓男子與64歲梁姓妻子行經惠民捷道行人專用區時，遭馬姓騎士違規逆向撞擊。老夫婦表明要報警處理，未料馬男突然暴怒，揮拳毆打兩名長者，造成林男頭部受傷、當場流血。準備升大三的簡姓男大生當時恰巧經過，見林男滿臉是血，立刻請女友錄影存證並報警，隨後上前勸阻。不料馬男不但未收手，反而遷怒簡男，脫下安全帽朝他猛力揮打。雙方發生扭打後，簡男成功將對方壓制在地，約十分鐘後警方趕抵現場，將馬男帶回偵辦。簡姓男大生事後表示，在這次在制止衝突過程中，臉部及手部多處遭抓傷，法令紋一帶留下明顯疤痕，膝蓋也有破皮情形。由於臉部受傷，吃飯時甚至不敢摘下口罩，嘴巴張開也感到困難。醫藥費約1萬7千多元，先由父母代墊，後續將透過保險理賠。他也強調，未來若再遇到類似狀況，會先報警、尋求他人協助，並以自身安全為優先，並已決定對馬男提出告訴。事發後，被救的老先生特地送上水果禮盒及紅包表達感謝之意，但簡男表示紅包未能退回，若未來再見面，會設法歸還。