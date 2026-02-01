我是廣告 請繼續往下閱讀

虎斑貓天生不會喵喵叫！一開口像牛震撼主人：以為弱智

▲虎斑貓王子（Prince）有著超級獨特的叫聲，叫起來如同一隻牛哞哞叫，與其他貓咪同住後仍然沒有改善與變化。（圖／TikTok@threenawtycats）

虎斑貓牛叫大爆紅！破760萬人搶聽：孟婆湯沒有喝乾淨

你看過貓咪竟然不會喵喵叫嗎？國外有名飼主家中養了3隻貓咪，但其中一隻虎斑貓王子（Prince）天生不會喵喵叫，甚至還發出如同牛的特別叫聲，起初還讓飼主擔憂是不是有智能障礙，好在這隻虎斑貓只是無法發出正常的貓叫聲，其餘日常生活都非常正常，但特別的牛叫聲在網路上爆紅，至今已吸引超過700萬人觀看，甚至還有人笑說「是不是孟婆湯沒有喝完」。一名網友「@threenawtycats」創建TikTok帳號在平台上分享與家貓的日常互動，網友透露飼養了一隻名叫王子（Prince）的虎斑貓，王子是兩年前收養的流浪貓，但收編後卻發現牠有著超級獨特的叫聲，叫起來如同一隻牛哞哞叫，與其他貓咪同住後也沒有改善與變化。飼主坦言，一開始聽到王子的聲音與其他貓咪不同，還以為養到一隻有智能障礙的貓咪，但貓咪在日常生活中並無大礙，跟其他家貓相處都很正常，唯獨無法發出貓咪常見的「喵喵聲」。不只如此，飼主還透露，王子發出牛叫聲時，通常是想向其他人撒嬌或求得關注，代表牠當下心情其實不錯，儘管叫起來不一樣，但依舊在飼主心目中是可愛的存在。飼主將王子的影片上傳至TikTok後，隨即讓自家主子在網路上爆紅，相關影片突破760萬觀看次數，不少人聽到王子的稀有牛叫聲後，紛紛驚嘆留言「這也太可愛了吧」、「一開始我以為牠說的是滾出去」、「牠是不是孟婆湯沒有喝乾淨才這樣」。