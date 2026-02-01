我是廣告 請繼續往下閱讀

▲莫雷羅伯遜因食道癌離世。（圖／X@gjmorley）

日本資深媒體人兼演員莫雷羅伯遜（Morley Robertson，モーリー・ロバートソン）病逝，經紀公司「Office Morley」於今（1）日發聲表示，莫雷羅伯遜因食道癌於1月29日上午過世，享壽63歲，而他的妻子、女星池田有希子也在社群證實噩耗，悲痛寫下：「心快要撕裂了。」池田有希子和莫雷羅伯遜經紀公司「Office Morley」發佈共同聲明，表示他長期遭到食道癌困擾，即使已經盡力治療，不過仍然不敵病魔於日前離世，享壽63歲，目前葬禮已依家屬意願低調舉行，婉拒外界奠儀與花籃。莫雷羅伯遜1963年出生於紐約，1981年同時考取東京大學與哈佛大學，最終選擇赴美就讀哈佛，學生時期即出版自傳《我常常是孤單一人》，一舉成為暢銷書作者，他在新聞、廣播與戲劇領域皆有傑出表現，曾任記者、電台主持及節目評論員，近年亦跨足演藝圈，曾出演大河劇《衝上青天》、《日本沉沒—希望之人—》等作品，才華備受肯定。莫雷羅伯遜生前以博學、幽默與專業態度著稱，是日本媒體與演藝圈公認的跨界才子，噩耗傳出後，許多圈內好友及粉絲紛紛在社群悼念，感嘆「才華與人格兼具的他，真的走了。」