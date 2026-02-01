我是廣告 請繼續往下閱讀

彰化縣議長謝典霖近日開箱豪宅影片，曝光室內籃球場、大型酒櫃等奢華設施，引發熱烈討論！前北農總經理吳音寧對此火力全開，批評謝家多次公開炫富，無視彰化縣勞工平均收入全國倒數第一的狀況，揭露謝家小弟曾醉酒直播，「炫耀他家多有錢，才不讓別人進去參觀」，甚至辱罵女性，如今謝典林又在影片中，輕描淡寫稱「彰化土地不貴」，對買不起房的年輕人而言相當刺耳，當謝家沉浸在奢華生活時，彰化基層的辛酸顯得格外諷刺。針對謝家著名的「四連棟白宮」豪宅，吳音寧揭露座落在台糖土地上的爭議過程。她指出，謝家旗下營造公司透過與台糖合建名義，「巧取」土地變為私產，時間點更巧合落在謝衣鳯擔任立法院經濟委員會召委、審查台糖預算期間。此外，她還指控謝家將服務處前方的台糖土地，視為私人停車場，權勢範圍遍佈整個彰化，從土地到建案無所不包。吳音寧感嘆，謝家三代擔任立委四十多年，卻是「三代立委只富謝家」，豪宅一棟比一棟巨大，甚至擁有專屬私人室內籃球場，而鄉親期待的公園與產業空間卻被霸佔。她呼籲選民思考，如果這些土地能成為公共建設，彰化是否早有改變，「彰化的未來，竟然，還要交給謝家來決定嗎？」