我是廣告 請繼續往下閱讀

P. LEAGUE+臺南台鋼獵鷹今（11）日主場迎戰臺北富邦勇士，不料比賽開局不到2分鐘就爆發衝突。勇士洋將古德溫與獵鷹主戰後衛白薩在一次攻防中爆發火氣，來回推搡間隊友與裁判迅速將兩人拉開。不過由於翟蒙又有後續動作出現，因此後續經裁判透過IRS電視輔助判決系統檢視後，判定古德溫、白薩以及翟蒙各判一次違反運動精神犯規（U），獵鷹總教練柯納因為對著場內叫囂「F**K」等不雅字眼，獵鷹板凳席也被記一次警告。衝突發生在第一節剩餘10分23秒，勇士洋將古德溫在進攻端強勢頂開白薩防守，穩穩投進中距離。不料白薩隨後疑似情緒失控，竟在下一波攻防時主動衝撞古德溫，引發雙方球員推擠。雖然裁判與雙方隊友第一時間介入拉開，但戰火卻延燒到場邊。獵鷹總教練柯納情緒激動，與古德溫發生激烈言語交鋒，過程中甚至出現「F」開頭的汙辱性字眼。所幸在裁判強力介入下，衝突並未進一步升級為群架大亂鬥。經過長時間的錄影回放檢視，裁判組最終給出罰則。兩位衝突主角古德溫與白薩各吃一個U，由於獵鷹翟蒙在衝突期間也有過激的動作，被額外追加一次違反運動精神犯規，導致最終判決結果由勇士隊古德溫執行罰球，並由勇士保有球權。事實上，勇士日前才剛出現大場面。當時今日剛被官宣「Thank You」的哥倫特在領航猿李家慷要發動反快攻時試圖阻止，卻因動作過大，導致李家慷重心不穩撞上記錄台。此舉瞬間點燃雙方怒火，板凳席球員紛紛衝入場內，場面一度失控。當時共有包含林志傑在內的3人被趕出場。當天賽後，領航猿總教練卡米諾斯也對首節哥倫特衝撞李家慷的動作極度不滿，並嚴肅表示：「哥倫特對家慷的動作非常不應該，我們認為應該要禁賽。」