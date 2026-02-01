2026春節過年即將到來，全台北中南年貨大街陸續開跑，但說到台灣最熱門的年貨大街，絕對會提到台北迪化街年貨大街。不過近年有民眾反而改逛「台北南門市場」，提到市場乾淨整潔又明亮，還有多家指標性美食攤販，在當地也能買到年貨與五星級等級的團圓年菜。據悉，台北南門市場是被經濟部認證的五星市場，曾在2025年貨大街聲量排行坐穩第4名，今年同樣有舉辦年菜抽獎活動，邀請大家一同迎新年。
沒逛迪化街年貨大街！內行變心改去南門市場：人潮一樣多
過去有網友在PTT好奇發文，表示每次過年都會到迪化街年貨大街採購，但每年除了試吃魷魚絲和開心果以外，什麼都沒買，後來決定轉戰台北南門市場，到場後發現整棟樓都被擠得水洩不通，許多人手上都大包小包，讓他感到十分震撼。
在社群平台Threads、Dcard上，也有許多人分享前往台北南門市場的心得，多數皆給予好評，力讚「每次到南門市場買年貨，一定要買現蒸的鬆糕，送長輩他們都好喜歡」、「之前上南門市場買臘肉，跟迪化街一樣要各種衝鋒擠壓」、「之前去南門市場感受過年氣氛，順便買了好幾道年菜，備料變很輕鬆」。
台北人過年回憶！南門市場百年風華，名攤全攻略
據了解，台北南門市場位於台北市中正區羅斯福路一段8號，其擁有百逾年歷史，最早可追溯至日治時期，當初被稱作千歲市場，後來配合政府轉變成商場，2019年因大樓老舊拆除改建，總計256攤販搬遷至至杭州南路設中繼市場營運，2023年又搬回歷經4年改建的原址，整座大樓變新又變亮，正式營運至今。
台北南門市場是不少台北人的過年回憶，每當逢年過節時，都會湧入許多民眾前往採購南北雜貨、特色年菜或北方糕點等，其中又以濃厚的江浙風味熟食、手工現做湖州粽、精緻南北貨及炭烤肉乾最為知名，市場內包含多家指標性美食如億長御坊熟食、萬有全金華火腿、合興糕糰店糕點、魚丸店手工蛋餃等，都是當地人氣商品。
經濟部五星認證！南門市場排行第4、萬人好評：年貨伴手禮首選
台北南門市場名氣高，過去曾榮獲經濟部認證五星市場，《Social Lab社群實驗室》去年提供的「2025年全台年貨大街」排行榜中，台北南門市場也以網路聲量1801則榮獲第四名，緊追北中南三大年貨大街迪化街、台南新化年貨大街和台中天津年貨大街。
台北南門市場是台北歷史最悠久的公有傳統市場之一，但經營多年仍在Google評價保持4.2顆星高分，累積超過1萬8人評價，除了環境整潔以外，美食部分也被推薦「翻新的南門市場超多好吃的台灣傳統美食，超級推薦給觀光客」、「每當過年採年貨或佳節送禮總是人潮很多，雖然單價偏高，但選擇也比較多」。
別只逛迪化街！南門市場舒適好逛、精緻年菜必買
台北南門市場不同於迪化街年貨大街，南門市場以室內傳統市場型態為主，雖然沒有迪化街廣闊，但環境較為集中、整潔，搬遷後甚至被稱讚更明亮與衛生，「走道寬敞，各店家門面都變得，整齊清楚明亮」、「大整修後外觀不只更現代、採買起來的動線也更流暢」，為傳統市場樹立嶄新的品牌形象。
台北南門市場販售商品也比較特別，不同於迪化街販售乾貨、中藥材或過年零嘴等，其專精外省風味熟食、精緻年菜與點心，讓民眾可以一次購買完整圍爐年菜，在地店家也販售精緻小菜，讓民眾即使不用全副武裝下廚，也能拼裝出一桌五星級的團圓飯，是台北人享用道地圍爐年菜、購買精緻伴手禮的首選之地。
值得注意的是，2026年台北南門市場從1月14日起，週二至週日早上7時至晚上19時，將舉辦「2026南門市場年菜採購月」活動，只要在現場以現金購買2000元的買菜金，即可獲得一次抽紅包的機會，抽獎活動獎項眾多，最大獎為電動麻將桌1台，還有100元至10000元的買菜金，歡迎今年民眾一同到南門市場迎新年。
📍台北南門市場過年資訊
◾市場地址：台北市中正區羅斯福路一段8號
◾平日營業時間：每週二～週日07:00-19:00，週一公休（重要節日除外）
◾春節營業日期：2月14日（情人節）至2月16日（除夕），2月17日（初一）至2月23日（初七）公休
◾交通方式：捷運中正紀念堂站1號出口
資料來源：南門市場臉書、台北市市場處
