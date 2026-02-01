我是廣告 請繼續往下閱讀

沒逛迪化街年貨大街！內行變心改去南門市場：人潮一樣多

後來決定轉戰台北南門市場，到場後發現整棟樓都被擠得水洩不通，許多人手上都大包小包，讓他感到十分震撼

▲民眾過去發現除了台北迪化街年貨大街以外，台北南門市場也是過年前採買的好去處。（圖／台北市市場處提供tcma.gov.taipei）

台北人過年回憶！南門市場百年風華，名攤全攻略

其中又以濃厚的江浙風味熟食、手工現做湖州粽、精緻南北貨及炭烤肉乾最為知名，市場內包含多家指標性美食如億長御坊熟食、萬有全金華火腿、合興糕糰店糕點、魚丸店手工蛋餃等

▲台北新南門市場搬遷於台北市中正區羅斯福路一段8號，整修過後整棟樓變得乾淨又明亮。（圖／台北市市場處提供tcma.gov.taipei）

經濟部五星認證！南門市場排行第4、萬人好評：年貨伴手禮首選

過去曾榮獲經濟部認證五星市場，《Social Lab社群實驗室》去年提供的「2025年全台年貨大街」排行榜中，台北南門市場也以網路聲量1801則榮獲第四名

經營多年仍在Google評價保持4.2顆星高分，累積超過1萬8人評價，除了環境整潔以外，美食部分也被推薦「翻新的南門市場超多好吃的台灣傳統美食，超級推薦給觀光客」

▲台北南門市場名氣高，過去曾榮獲經濟部認證五星市場，《Social Lab社群實驗室》去年提供的「2025年全台年貨大街」排行榜中，台北南門市場也以網路聲量1801則榮獲第四名。（圖／台北市市場處提供tcma.gov.taipei）

別只逛迪化街！南門市場舒適好逛、精緻年菜必買

南門市場以室內傳統市場型態為主，雖然沒有迪化街廣闊，但環境較為集中、整潔

台北南門市場販售商品也比較特別，不同於迪化街販售乾貨、中藥材或過年零嘴等，其專精外省風味熟食、精緻年菜與點心

▲台北南門市場販售商品也比較特別，不同於迪化街販售乾貨、中藥材、過年零嘴等，其專精外省風味熟食、精緻年菜與點心等。（圖／台北市市場處提供tcma.gov.taipei）

▲台北南門市場從2026年1月14日起，週二至週日早上7時至晚上19時，將舉辦「2026南門市場年菜採購月」活動。（圖／南門市場臉書）

📍台北南門市場過年資訊