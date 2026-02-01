我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（1）天這趟在台灣旅程第4天。他表示，明天就會搭機離開，可能還會再跟員工開兩個會。對於農曆年前是否還會再來台灣與台北市政府會面並完成簽約，他回應，「簽約很簡單！」但他希望，可以盡快定案，並且早日開工。他提到，自己對於台灣總部感到興奮，因為輝達需要招募更多的人才，尤其輝達現在成長快速，規模也變得非常大，尤其現在晶片設計、封裝、組裝及測試等都變得相當複雜，尤其台灣在地夥伴也在擴充，所以需要更多工程師，有一個更大的設施相當重要。他對於現在的選址非常滿意，也相當感謝北市府、支持輝達的人，「如果一切順利，希望能盡快完成簽約並開始動工，不過實際完工仍然需要好幾年」，並提到自己腦中的建築物相當驚人，這比他預期來得更壯觀，他也強調，會比外界所看到的建築物更美麗、壯觀。黃仁勳此次訪台原本可能安排到北士科T17、T18場勘並走訪附近土地公廟，但相關行程已在1月25日被通知取消，連帶原先準備好的士林夜市小吃也等不到人。士林夜市商圈聯合會理事長蘇文山證實，已在1月25日接獲台北市市場處通知取消行程，坦言相當可惜。他也透露，原本預計準備約300份夜市小吃，名單包含溏心蛋、蚵仔煎、阿亮麵線、亞米亞米珍珠奶茶、小皇地瓜球、大上海生煎包等，且備料與安排大約需要2天時間，但隨行程喊停也只能作罷。