▲劉子瑞（左）和李心艾（右）結婚後，找到了全新人生意義。（圖／劉子瑞微博）

27歲的中國男星劉子瑞於昨（31）日拍片宣布退出演藝圈，為他長達十年的職業生涯畫下句點，透過短影音爆紅的劉子瑞，去年和大九歲、曾經主演周杰倫電影《天台》女星李心艾結婚，現兩人育有一女，突然宣布退圈讓粉絲相當震驚。劉子瑞在退圈影片中感性表示，演藝圈的形象對自己來說只是虛幻一場，自從和李心艾結婚，並且成為父親後，讓他對人生的價值有了不同見解，對現在的自己來說，一昧的追求名利並不是幸福，而是回家後可以看見燈亮著，身邊有著自己重視的人。劉子瑞在演藝圈已經活動了10年，他曾在電視劇《雪鷹領主》中飾演「東伯青石」，並在2025 年靠短劇《桃花馬上請長纓》中的「北冥王」爆紅，他回顧自己演藝生涯坦言，雖然並沒有獲得許多名氣，不過對於一路上的經歷都感到非常感謝。劉子瑞的老婆是比他年長9歲的女星李心艾，她曾出演周杰倫電影《天台》的女主角，和劉子瑞是在電視劇《妖神令》時相識相戀，兩人於2025年1月登記結婚，同年8月迎來女兒誕生，本次老公宣布退出演藝圈，也讓許多粉絲猜測婚後專注家庭的李心艾會復出。