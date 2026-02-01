中央氣象署預報員劉沛滕表示，未來台灣一周天氣大致有3階段變化，周一（2月2日）濕冷，北部、宜蘭、中部山區有局部短暫雨，白天氣溫低於20度，周二白天（2月3日）回溫轉晴，周五（2月6日）晚上變天轉雨，鋒面、冷氣團影響，氣溫也會明顯下降。
明天天氣搶先看 北台灣、宜蘭全天有雨
劉沛滕指出，周一冷氣團持續影響，水氣較多，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭容易有短暫雨，桃園以北、花東、中部山區有局部短暫雨，新竹以南多雲；中部以北、宜蘭低溫14至15度，南部、花東15至17度，高溫在北部、宜花整天偏冷，白天氣溫仍低於20度。
周二白天開始回溫 周五冷氣團濕冷到周末
劉沛滕說明，周二清晨冷氣團餘威還在，白天起減弱、天氣放晴，全台各地低溫13至16度，白天氣溫稍回升，北台灣整天仍涼，高溫18至20度，降雨範圍減少，東半部仍有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區則有零星雨，其它地區多雲到晴。
劉沛滕提及，周三至周五白天，全台天氣維持多雲到晴，僅東南部及恆春半島偶爾飄點雨，中南部日夜溫差大，周五晚上至周六，將有鋒面通過及大陸冷氣團南下，天氣再轉濕冷，尤其北部、東半部整天有短暫雨，冷氣團預估會影響至下周一。
資料來源：中央氣象署
