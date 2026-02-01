我是廣告 請繼續往下閱讀

黃金價格周五（30日）暴跌近10%，收在每盎司4883.62 美元，相較於前幾日一度逼近5600美元大關，突如其來的歷史性閃崩震撼市場。全球知名投行花旗集團指出，支撐黃金需求與價格的4大風險，大約有半數在2026年不會成真。根據路透報導，花旗集團表示，黃金投資配置正受到多重因素交織而成的的地緣政治與經濟風險支撐，但其中約半數的風險可能會在今年晚些時候消退。花旗指出，支撐黃金需求的一些核心風險包括以及圍繞著，可能會使金價維持在歷史高位。然而，花旗預計目前支撐金價的風險性事件，大約有半數在 2026 年不會成真，或無法持續到2026年以後。花旗補充，「我們預期川普政府會在 2026 年期中選舉年期間力促美國經濟進入『金髮女孩經濟』（經濟高成長低通膨），且我們認為俄烏戰爭的結束以及伊朗局勢的最終降溫，都代表風險將較現狀大幅下降。」受地緣政治與經濟不確定性影響，黃金現貨價格在上周曾創下接近每盎司 5,600 美元的歷史新高。但在週五，金價一度下跌了 12.6%，創下史上最大單日跌幅。美國總統川普提名了聯準會前理事沃許（Kevin Warsh），在現任主席鮑爾於5月任期屆滿後接任央行首長，此舉使美元走強。花旗提到，「沃許的提名若獲得通過，將進一步鞏固長期以來的預測，即聯準會將保持其政治獨立性，而這是金價在中期內的另一個利空因素。」