大陸冷氣團襲台，搭配豐沛的水氣影響，今（1）日海拔3858公尺的玉山氣象站，在下午5時20分開始出現降雪，氣溫約為1度，入夜後氣溫預計會降到零下1度，玉山氣象站往外望去一片銀白，白雪也不斷落下，畫面非常美麗。
據中央氣象署資料顯示，玉山氣象站今天下午5時，氣溫攝氏1度、體感溫度零下2度，濕度高達99％，因此下午5時20分，氣象站人員觀測到降雪發生，截至晚間6時20分，降雪還在持續中。
一周2波冷空氣 明天北台灣會下雨
未來一周天氣方面，氣象署預報員劉沛滕表示，周一冷氣團持續影響，水氣較多，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭容易有短暫雨，桃園以北、花東、中部山區有局部短暫雨，新竹以南多雲；中部以北、宜蘭低溫14至15度，南部、花東15至17度，高溫在北部、宜花整天偏冷，白天氣溫仍低於20度。
周三至周五白天，全台天氣維持多雲到晴，僅東南部及恆春半島偶爾飄點雨，中南部日夜溫差大，周五晚上至周六，將有鋒面通過及大陸冷氣團南下，天氣再轉濕冷，尤其北部、東半部整天有短暫雨，冷氣團預估會影響至下周一。
資料來源：中央氣象署
