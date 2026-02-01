我是廣告 請繼續往下閱讀

中國NAND快閃記憶體大廠長江存儲傳出正用「加速模式」擴產，市場盛傳其位於武漢的三期新廠原本瞄準2027年量產，如今時程可能大幅提前，最快2026年下半年就有機會投產。全球記憶體供需吃緊，長江存儲可能提前量產，市場也關注對台系記憶體與儲存供應鏈壓力是否升溫。市場消息指出，長江存儲武漢新廠於2025年9月動工，近期卻傳出設備採購與產線導入節奏明顯加快，出現邊建廠、邊裝機的作法，意圖把量產時間往前推；也有報導引述中國當地訊息稱，現場已進入潔淨室設備安裝等階段，因此才傳出有望提前至下半年量產。NAND除了三星電子、SK 海力士、美光科技，以及日本鎧俠外，長江存儲本身也在近年快速拉升能量。研究機構TrendForce先前即指出，長江存儲推進武漢三期計畫，目標是擴大晶圓月產能並在2026年底前朝更高的全球供給占比邁進。不過，長江存儲擴產能否順利放量，仍取決於設備到位、良率爬升與產品組合等因素。