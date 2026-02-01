我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高科大第四屆校友總會打造巨型匾額，祝賀第三任校長吳忠信就職。（圖／高科大提供）

國立高雄科技大學今（1）日於建工校區舉行第三任校長就職典禮，吳忠信特聘教授正式接掌校務。校長吳忠信以「從心（MIND）出發」為治理主軸，提出「領航典範（Master）、創新無限（Innovation）、人才培力（Nurture）、夢創未來（Dream）」四大校務藍圖，為高科大定位新的教育座標，期許學校成為推動產業升級、引領國家前行的關鍵力量。校長吳忠信為國立臺灣大學環境工程學博士，曾赴美國猶他大學與新加坡大學擔任訪問學者，歷任高科大工學院院長、智慧機電學院代理院長、研發長與副校長等要職，橫跨教學、研究與行政，累積完整而深厚的治理經驗。吳忠信指出，在少子化衝擊、全球競逐與 AI 浪潮交織的時代，「頂尖」不再只是排名的競賽，而是選擇與城市、與國家走在同一條前進的道路上。未來，高科大將讓研究對準前瞻趨勢，讓人才走進產業關鍵位置，讓制度與城市發展、國家戰略緊密對齊，回應社會真正的需要。面對 AI 時代全面來臨，高科大也將推動 AI 成為校園的「共通語言」，成為高雄城市 AI 轉型的重要引擎。因應多校區、多文化的組織特性，校長吳忠信表示，上任後將對內凝聚共識、盤點資源、整合團隊；對外則積極爭取政府資源、深化產業合作、拓展國際鏈結，匯聚城市與國家力量，推動高科大走向世界，為學校、為城市、也為臺灣，遞出一張具高度與信任感的學術名片。