▲尾牙當天拜拜時，記得向土地公清楚說明：「弟子/信女（姓名），因尾牙當日工作繁忙，特提前於今日誠心奉祀」。（示意圖／三陽玉府天宮-龍井天公廟臉書）

2月3日農曆臘月十六尾牙拜拜最佳時機：把握下午 1 點至 7 點

最佳的祭祀時間建議選在2月3日當天下午 1 時至晚上 7 時。

▲尾牙當天若要祭拜「地基主」，則需在廚房或後門向屋內祭拜。（圖／翻攝自土城玄真堂佛具店粉專）

尾牙祭拜土地公地點與正確順序 SOP

▲2月3日拜土地公的重點，待香燒過三分之一，先焚燒土地公金，再焚燒給其他神靈的紙錢。（示意圖／翻攝pixabay）

怎麼跟土地公訴說心聲？尾牙拜拜發財口訣大公開

尾牙供品怎麼準備？麻糬、花生必備

▲除了傳統的三牲四果之外，尾牙當天也可以將麻糬當作供品，象徵「黏錢」，能把財運黏過來。（圖／翻攝臉書）

尾牙三大禁忌千萬別犯

尾牙季重頭戲來了！2 月 3 日（週二）適逢農曆臘月十六，是乙巳蛇年最後一個的日子，也就是俗稱的「尾牙」。這一天不僅是公司行號宴請員工的日子，更是祭拜土地公、感謝一年庇佑並祈求來年財運的關鍵時刻。知名命理師柯柏成老師特別提醒，尾牙祭祀的時間、地點與供品都有講究，把握「最好運 6 小時」拜拜，更能為自己與家人招財納福。柯柏成老師指出，2026 年的尾牙日為 2 月 3 日（農曆臘月十六）。相傳土地公上午需忙於公務，直到下午才會回到廟裡。因此，若當天適逢週二工作日，時間過於倉促，民眾也可以選擇「」。只要在祭拜時向土地公清楚說明：「」即可，心誠則靈。通常在前進行。若要祭拜，則需在祭拜。商家或家庭也可在一併祭拜祭拜時務必心存敬意，並清楚報上姓名、生日、地址（含家中同住親人資訊）。柯柏成老師分享了標準祝禱詞：準備供品時，除了傳統的三牲四果，還有兩樣招財神物不可少：柯柏成強調，祭拜後的供品被視為經過神明加持，記得要「食福（呷福氣）」，務必與家人或同事分食，將福氣與財運帶給身邊的人。在祈求好運的同時，也要注意避免觸犯禁忌，以免功虧一簣：祭拜場所必須保持乾淨，對神明表示尊敬。祭拜時避免說不吉利的話、吵架或口出穢言。在傳統尾牙宴席上，「雞頭」不可朝向特定員工，這暗示著對方將被解雇。雖然現代多已將此視為玩笑，但在職場聚餐場合仍應避免，以免造成尷尬或誤會。