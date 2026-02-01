我是廣告 請繼續往下閱讀

HLE遭GEN橫掃 LCK第一賽段墊底作收

▲2026 LCK 職業聯賽第一賽段戰績，HLE成為敗者組墊底，無緣季後賽入圍賽。（圖／ LCK-Carry YouTube）

季前Gumayusi風光加盟 HLE磨合卻比想像更差

2026 LCK 職業聯賽第一賽段 LCK Cup 本周進入最後一周小組賽，同時也是每場對戰組合改為 Bo5 的「Super Week」超級周，31日T1直落三擊敗DK後確保巴龍組前二，而今（1）日HLE則是直落三輸給GEN，第一賽段戰績2勝3敗作收，前T1上路Zues和下路Gumayusi都無緣季後賽。HLE此役之前戰績為2勝2敗，與GEN今天的對戰結束後，巴龍組成為「勝者組」，遠古巨龍組成為「敗者組」，敗者組的最後1名將直接淘汰無緣季後賽入圍賽，也確定無法拿下「初陣對抗賽」代表權。GEN本場比賽火力全開，3場比賽分別耗時36分04秒、35分02秒、32分27秒贏下比賽，HLE僅有在第二場展現一點韌性，第一場和第三場在前期小團碰撞和營運上都不如GEN。在被GEN直落三後，HLE總戰績將是小分5勝9敗，成為敗者組最後一名遭到淘汰，敗者組最後晉級戰隊則是KT。去年Gumayusi跟隨T1拿下個人第3座世界冠軍後，選擇離開母隊轉投HLE，與T1前上路隊友Zeus再續前緣，當時眾多粉絲感到不捨，但也祝福Gumayusi能有更好的生涯，HLE在迎接Gumayusi後，也從LPL挖回打野Kanavi、續約隊魂中路Zeka，搭配輔助Delight。怎料這組經驗、過去曾有實績的選手在LCK第一賽段出現嚴重的磨合問題，面對巴龍組隊伍，先是1:2敗給T1、0:2不敵NS、再分別以2:1擊敗BRO和DHS，今天迎戰大魔王GEN幾乎毫無還手之力，不過距離2026世界大賽還有一段時間，HLE真的需要好好調整選手狀態和隊型打法磨合了。