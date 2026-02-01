我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 賴瑞隆今天上午與資深媒體人王瑞德共同陪同市議員黃彥毓及市議員參選人黃敬雅、蘇致榮、黃偵琳、尹立、洪村銘等人進行市場掃街。（圖／高雄市長參選人賴瑞隆辦公室提供）

▲ 賴瑞隆下午則與立法委員邱志偉陪同高雄市議員參選人蔡秉璁，前往梓官第一市場及橋頭市場向鄉親拜早年，並發送「好運隆加馬」春聯及紅包袋，祝福市民朋友馬年平安順利、闔家安康。（圖／高雄市長參選人賴瑞隆辦公室提供）

民進黨3月起即將展開直轄市市議員初選，甫通過初選的民進黨提名市長參選人賴瑞隆近日受邀與多位黨內議員及參選人掃市場，沿街發送春聯。賴瑞隆今（1）日表示，新春走進市場向鄉親拜早年並送上題有「好運隆加馬」的春聯，希望把新年祝福親自送到大家手上。賴瑞隆今天上午與資深媒體人王瑞德共同陪同市議員黃彥毓及市議員參選人黃敬雅、蘇致榮、黃偵琳、尹立、洪村銘等人進行市場掃街；下午則與立法委員邱志偉陪同高雄市議員參選人蔡秉璁，前往梓官第一市場及橋頭市場向鄉親拜早年，並發送「好運隆加馬」春聯及紅包袋，祝福市民朋友馬年平安順利、闔家安康。賴瑞隆除感謝市民朋友的支持，會持續踏實、深入基層，將施政理念傳達給選民，自己也會持續和更多的議員及參選人走入人群，爭取選民支持，期待有更多優秀的議員進入議會，共同為大高雄的進步努力，推進高雄發展。邱志偉也向鄉親祝賀新年，並表示梓官區長期以來是民主聖地，期待年底大選延續地方的支持力量，呼籲鄉親全力相挺賴瑞隆，也支持優秀的新生代進入市議會服務，讓市府、議會及立法院形成堅強的「服務鐵三角」，共同打造北高雄繁榮未來。蔡秉璁則表示，感謝賴瑞隆與邱志偉兩位優秀的前輩陪同走訪市場、替他加油打氣，也讓更多北高雄鄉親認識自己和瞭解他的理念，也祝福大家新的一年福氣滿滿、事事順利。賴瑞隆與邱志偉、蔡秉璁沿途逐攤向攤商與採買民眾親切問候，感謝大家一年來的辛勞，也感謝市場第一線長期守護市民生活需求，讓高雄日常充滿人情味與溫度。現場不少鄉親熱情合影、加油打氣，氣氛熱絡。