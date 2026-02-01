台灣又有「港點吃到飽」新店開幕！全新品牌「隱岳閣」與雀客國際酒店集團合作，進駐雀客藏居台南永康，背後老闆竟然是連鎖咖啡路易莎集團，董事長黃銘賢表示，第二家店將於6月中與高雄知名飯店合作。 本文提供小籠包、鮮蝦腸粉等推薦菜單價格、訂位資訊，兩人同行88折、消費每人送100元優惠券等開幕優惠一次整理。添好運表示，2月開放台中JMALL店、高雄富民店訂位100分鐘699元點心放題。
路易莎：開幕「隱岳閣」新品牌！進駐雀客藏居台南永康、第二家落腳高雄
路易莎集團繼「青焰」炭火熟成牛排自助餐、「丹生炊事」匠心熬煮原湯鍋物，2026再進軍港點市場！成立全新品牌「隱岳閣」，合作雀客國際酒店集團，進駐雀客藏居台南永康。
路易莎董事長黃銘賢表示：「我希望提供一種迎合現代人生活型態的全新港點文化，消費者可以選擇豐盛的自助餐，或隨興現點幾道港點就好，悠然品味港式料理的美好。」重新詮釋台灣早期社交餐飲文化之一的「港點」；並透露「第二家店將於6月中與高雄知名飯店合作」。
「隱岳閣」港點吃到飽660元起！菜單價格、訂位資訊、開幕優惠
路易莎打造中國典雅空間設計的「隱岳閣」，供應港點吃到飽平日660元、假日720元，吃得到超過百道港式料理。
「熱鍋區」開吃乾炒牛河、避風塘排骨、川椒辣子蟹、烏參豆腐煲與蟹黃燴鮮蔬等道地粵式佳餚；「現做腸粉區」每日現點現製鮮蝦腸粉與蔥油鮮魚腸粉；「燉湯吧」端上黃金蟲草燉排骨、香菇燉雞盅與土瓶蒸。
還有大家最愛的「點心推車」，從鹹香入味的蠔油蒸鳳爪、豉汁蒸排骨，到皮薄餡鮮的手工小籠包，匯集多款經典港點到桌邊爽點。推薦燒賣系列包括鮑魚、松露、干貝、蝦仁、蟹肉、蟹粉與火腿等近十種口味相當；還有Q彈水晶蝦餃、香甜蜜汁叉燒包、紅麴入味的珍珠丸與荷葉糯米雞等必吃菜色。
「現煮料理區」吃得到現煎西多士、魚翅羹、鮮蝦粉絲煲；「鴨粥專區」供應可以自由添加配料的港式鴨粥；「燒臘區」現包鴨餅、廣式烤鴨、蜜汁叉燒與油雞，假日再加碼脆皮燒肉與烤乳豬；「甜點區」匯聚港式紅豆冰、楊枝甘露等，搭配絲襪奶茶、港式鴛鴦、凍檸茶等經典飲品。
3月1日起再推出單點現做的「隱岳茶樓」，實境展演區看得到師傅親手現做手工小籠包、腸粉等技藝精湛的港點秀。主打套餐組合，推薦主食＋飲品的「隱岳拾味」套餐288元，可選臘味煲仔飯、北菇滑雞飯、蒸飯或炒麵類（8選1）；「三元錦繡」套餐388元，推薦3道精選港點＋飲品；「大滿貫」套餐388元，吃得到主食＋港點或甜點與飲品。
歡慶開幕優惠，即日起至2月13日，兩人以上同行88折，凡消費每人即可獲得100元優惠券，同時可積點享好康。
隱岳閣港式料理 台南雀客門市 資訊
地址：台南市永康區中正北路218號
電話: 06-2433613
線上訂位點此進
添好運：2月點心放題699元！台中、高雄搶訂位
添好運表示，2月100分鐘點心放題「港點吃到飽」台中JMall店、高雄富民店快訂位！
◾️添好運「台中JMall店」100分鐘點心放題
時間：2/1至2/28（平日限定、2/14-2/22春節期間不適用）14:00-15:40、16:00-17:40
地點：台中市西屯區台灣大道四段1038號1樓
訂位：每時段限量40位
◾️添好運「高雄富民店」100分鐘點心放題
時間：2/1至2/28（平假日適用、2/14-2/22春節期間不適用）11:00-17:00
地點：高雄市左營區富民路357號1樓
訂位：每時段限量40位
添好運港點吃到飽價格每位699元（另計10%服務費），0～3歲以下免費、3～6歲以下200元、6～12歲333元，用餐時間100分鐘任你吃。即日起，開放一個月內訂位，僅提供網路訂位，不開放現場候位；注意訂位只保留5分鐘；優惠不併用；活動不可使用任何禮券或折扣券；詳細資訊請見店內公告。
提醒大家，每日限量席次，「一個月內」開放預訂，不開放現場候位；訂位保留5分鐘，逾時不候；優惠不併用；活動不可使用任何禮券或折扣券；詳細資訊請見店內公告。
資料來源：隱岳閣、路易莎集團、添好運
