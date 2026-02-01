我是廣告 請繼續往下閱讀

▲RAIN公開自己腰痛半年原因。（圖／시즌비시즌 Season B Season YouTube）

43歲韓國男神RAIN（鄭智薰）傳出健康狀況亮紅燈，他日前在個人影音頻道親口透露，自己被腰痛折磨長達5、6個月，甚至無奈坦言：「身體真的有點不行了。」就醫後被醫生告知脊椎老化，若是沒有及時處理問題，之後雙腿會無力難走路。因腰痛就醫的RAIN，日前公開X光檢查結果，醫師指出頸椎原本應呈C字型彎曲，如今卻整條變直，第5、6節頸椎還移位與椎間盤突出；腰部則被診斷出腰椎管狹窄，伴隨明顯老化與發炎現象，醫師坦言，若不是他多年鍛鍊出的「鋼鐵級肌肉」勉強撐住，腿部恐怕早就出現麻木甚至無力的情況。談到傷勢來源，RAIN坦承一切都與新戲有關，他為了拍攝預計於2026年上半年播出的《獵犬》第二季，投入大量高強度武打與拳擊訓練，長時間動用平時較少使用的肌群，導致拍攝結束後腰部疼痛一路拖了半年仍未痊癒。令人心疼的是，即便傷勢未癒，RAIN仍咬牙完成工作行程，今年1月還暌違20年站上台北小巨蛋開唱，明明當時正值疼痛高峰期，卻因擔心治療影響演出，因此只接受震波治療放鬆肌肉，忍痛完成全場高強度舞蹈。目前RAIN已開始接受物理治療，疼痛狀況明顯改善，他也坦言這次真的學到教訓，直言「不敢再逞強了」，未來會更重視身體狀況，隨著《獵犬》第二季即將登場，他在劇中關鍵反派角色的表現，也讓外界更加期待。