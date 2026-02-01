我是廣告 請繼續往下閱讀

歷史的火炬在墨爾本公園正式交接！2026年澳洲網球公開賽（Australian Open）男單決賽今（1）日落幕，年僅22歲的世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在歷經3小時15分鐘的頂級對抗後，克服首盤落後的劣勢，最終以2：6、6：2、6：3、7：5逆轉擊敗38歲的「墨爾本之王」、10屆賽會冠軍喬科維奇（Novak Djokovic）。這座冠軍不僅讓艾卡拉茲捧起生涯首座澳網金盃，更讓他超越前輩納達爾（Rafael Nadal），成為公開賽年代以來「最年輕」完成生涯全滿貫（四大滿貫賽皆奪冠）的男子選手。比賽開局，志在衝擊生涯第25座大滿貫的喬科維奇展現了驚人的統治力。他首盤發球與底線調動近乎完美，兩度破發後迅速以6：2先聲奪人，給了年輕球王一記下馬威。然而，艾卡拉茲迅速展現了他為何被譽為新世代霸主。第二盤起，他找回招牌的底線爆發力與腳步，徹底撕裂喬科維奇的防線，以6：2、6：3連趕兩盤反超比分。進入關鍵第四盤，雙方展開了窒息式的攻防戰。喬科維奇在局數1：1時，展現了傳奇般的韌性，單局力救6個破發點驚險保發。比賽中途，喬科維奇一度顯露出右髖部（right hip）不適的跡象，但他仍咬牙苦撐，與艾卡拉茲一路互保至5：5。勝負的分水嶺出現在第12局。艾卡拉茲在喬科維奇非保不可的發球局中，展現了超齡的冷靜與關鍵球處理能力，成功逼出冠軍點（Championship Point）。隨著喬科維奇最後一記正拍回擊出界，艾卡拉茲激動地癱倒在羅德·拉維爾球場（Rod Laver Arena）的藍色硬地上，慶祝這歷史性的一刻。這場勝利意義非凡，艾卡拉茲以22歲之齡，集齊了澳網、法網、溫網與美網四大金盃，打破了同胞前輩納達爾保持的紀錄，成為史上最年輕達成「生涯全滿貫」的男單選手。而38歲的喬科維奇雖然無緣第25冠，但他帶傷奮戰至最後一刻的精神，仍贏得全場觀眾掌聲，包括在場觀戰的納達爾也起立致敬。