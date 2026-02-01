我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉宇寧在直播回應停工原因。（圖／劉宇寧微博）

中國男神劉宇寧透過出演《折腰》、《書卷一夢》等作品後爆紅，不過他人氣起飛後卻已經長達一年沒有推出新作品，還被形容是「神隱螢光幕」，面對許多粉絲的疑惑，他日前在直播親自回應，表示自己「不想為了演戲而演戲，也沒那個心力」，一番超清醒發言被許多粉絲讚爆。劉宇寧在直播中直言，接連演出《一念關山》、《珠簾玉幕》、《折腰》、《書卷一夢》等作品後，他看待劇本的標準早已改變，「現在再看新本子，會忍不住問自己：有沒有比之前更好？」如果只是差不多、甚至只好一點點，「那我真的沒有拍的必要」他認為，演員一旦為了曝光度或焦慮感而勉強接戲，反而會對職業生涯造成傷害。事實上，劉宇寧並非全面停工，而是將重心轉往音樂與舞台，他近幾個月全力投入巡迴演唱會、新歌錄製及節目工作，行程滿檔，他也坦言，一旦進組拍戲，巡演與錄音勢必全面暫停，因此目前仍在尋找演戲與音樂之間的平衡點，「不是不拍，而是還沒遇到非拍不可的本子。」劉宇寧的發言曝光後，讓許多網友大讚他「清醒得可怕」、「真正愛惜羽毛」，認為比起頻繁曝光，更重要的是為作品與觀眾負責，也有粉絲指出，劉宇寧從來不缺熱度，而是正在等待一個能超越過往經典角色、再次突破自我的精品劇本。