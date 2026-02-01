我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年澳洲網球公開賽（Australian Open）男單決賽今（1）日上演新舊世代的巔峰對決。年僅22歲的世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在先丟一盤的劣勢下展現強大韌性，最終以盤數3：1逆轉擊敗塞爾維亞傳奇喬科維奇（Novak Djokovic），生涯首度捧起澳網冠軍金盃。這不僅是艾卡拉茲個人的第7座大滿貫冠軍，更讓他成為網球史上第9位、公開賽年代第6位達成「生涯全滿貫」壯舉的球員，同時以22歲8個月的年齡，超越傳奇名將布吉（Donald Budge），成為史上最年輕的全滿貫得主。自橫空出世以來，艾卡拉茲迅速填補了「三巨頭」逐漸退役後的權力真空。在本屆澳網之前，他已手握法網、溫網與美網各兩座冠軍，展現全能身手，唯獨在墨爾本公園的最佳戰績僅止步八強。本屆賽事艾卡拉茲打出統治級表現，先是在準決賽決勝盤逆轉擊敗強敵茲維列夫（Alexander Zverev），決賽面對尋求第25冠的喬科維奇，他又在首盤失利的壓力下調整戰術，連趕三盤完成逆轉。這座冠軍讓他成為首位達成全滿貫成就的「00後」選手，正式宣告網壇進入全新紀元。這場勝利標誌著一個時代的終結。儘管喬科維奇仍具備闖進大滿貫決賽的實力，但在大滿貫決賽舞台面對艾卡拉茲已苦吞三連敗，「三巨頭」的統治力已成過去式。目前艾卡拉茲與義大利球王辛納（Jannik Sinner）已聯手壟斷了過去9個大滿貫賽事的冠軍，這一成就超越了2006至2007年費德勒（Roger Federer）與納達爾（Rafael Nadal）聯手的7冠，並追平了2018至2020年喬科維奇與納達爾的紀錄，男子網壇早已進入由艾卡拉茲與辛納分庭抗禮的「雙雄時代」。