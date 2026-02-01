我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年澳洲網球公開賽（Australian Open）今（1）日迎來男單決賽。22歲的世界第一、西班牙新星艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）與手捧10座澳網冠軍的喬科維奇（Novak Djokovic）上演跨世代對決。在先丟一盤的劣勢下，艾卡拉茲展現驚人韌性，最終以2：6、6：2、6：3、7：5逆轉封王。這不僅是他首度在墨爾本公園奪冠，更正式達成「生涯全滿貫」壯舉，改寫男子網壇多項歷史紀錄。澳網決賽的這場勝利讓艾卡拉茲的名字徹底鐫刻在男子網壇上。他不僅以22歲272天記錄超越美國傳奇巴奇（Don Budge）在非公開賽時期寫下的22歲363天偉業，成為史上最年輕的全滿貫選手， 也是2000年後出生的選手中，首位達成全滿貫成就的超新星。此外，艾卡拉茲與拉沃（Rod Laver）、阿格西（Andre Agassi）、費德勒（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）與喬科維奇（Novak Djokovic）並列，成為公開賽年代以來第6人集齊四大滿貫金盃的男子選手。值得一提的是，此前喬科维奇在澳網決賽保持10戰全勝的不敗金身，艾卡拉茲成為史上首位在澳網決賽擊敗這位「10冠王」的球員。首盤比賽，38歲的老將喬科維奇展現出極強的統治力，兩度破發後以6：2旗開得勝。然而，年輕的艾卡拉茲從第二盤起迅速找回節奏，不僅在體能上展現優勢，多變的小球戰術也有效調動喬科維奇。艾卡拉茲在第二盤以同樣的6：2扳平比分，隨後再以6：3奪下第三盤，將盤數逆轉為2：1。關鍵第四盤，雙方陷入白熱化的保發大戰。在5：5平手的僵局下，艾卡拉茲在第12局、喬科維奇沒有退路的1局中發動猛攻，成功完成致命破發，最終以7：5終結比賽，抱走冠軍金盃。