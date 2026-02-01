我是廣告 請繼續往下閱讀

2月2日12星座運勢重點！處女座金錢滾滾來 雙魚座收入突破天際

▲威力彩的遊戲規則總共有兩區，第一區38個號碼選6個，第二區8個號碼選1個，每一注價格為100元。（圖／記者徐銘穗攝）

2月2日12星座運勢一次看（塔羅牌小孟老師盤點）

▲命理專家小孟老師特別分析了2月2日的星座運勢，點名「處女座」與「雙魚座」是2月2日財運最旺的兩大幸運星座。（圖／記者鍾怡婷攝）

威力彩近期邁入27連槓，讓2月2日威力彩頭獎金額衝上8.7億元，威力彩獎號將在週一晚間8點30分透過直播開出，究竟誰能成為被財神爺眷顧的幸運兒？命理專家小孟老師分析了2月2日的星座運勢，發現是2月2日財運最旺的兩大幸運星座，很有機會獲得高額財富。小孟老師表示，2月2日12星座運勢的表現上，財運方面，多個星座都迎來了財富增長的高光時刻。堪稱本日的財運冠軍，金錢運勢如同滾滾潮水般湧來，擋都擋不住，幸運色是粉紅色；同樣氣勢如虹，收入方面不斷出現突破性的進展，策略執行高效帶來實質回報，幸運色是金色；的財運呈現繁榮發展的態勢，各種賺錢的目標都能逐一實現。此外，的資本與資金都處於持續擴增與增長的狀態，巨蟹座與獅子座則能感受到金錢運勢的一路順風與財源穩定，可說是大家都能的一天。職場與工作表現上，金牛座本日業績將有大幅度的增長，是業務人員衝刺的好時機，幸運色是橙色；獅子座手中的方案能順利落實，執行力備受肯定；巨蟹座則因高效率的工作表現而獲得讚賞，職場評價水漲船高。牡羊座適合發揮創意，創新思維將為你帶來意想不到的機遇；天秤座則能全面發揮自身技能，穩步創造財富；魔羯座本日協作氣氛活躍，適合進行團隊合作或跨部門溝通，能激發出不錯的火花。工作：創新帶來機遇感情：邂逅寫意美好財運：資金不斷增長幸運色：黑色貴人：水瓶小人：獅子工作：業績大幅增長感情：夢幻戀情開啟財運：收入穩步提升幸運色：橙色貴人：天秤小人：巨蟹工作：目標逐一實現感情：緣分盡在掌握財運：財運繁榮發展幸運色：灰色貴人：射手小人：天蠍工作：效率備受稱讚感情：甜蜜回憶不停財運：金錢一路順風幸運色：橘色貴人：魔羯小人：雙魚工作：方案順利落實感情：愛火激情燃燒財運：財源充足穩定幸運色：紅色貴人：金牛小人：牡羊工作：支持源源不斷感情：柔情瀰漫四周財運：金錢滾滾而來幸運色：粉紅色貴人：雙魚小人：魔羯工作：技能全面發揮感情：桃花迎面而來財運：穩步創造財富幸運色：灰色貴人：獅子小人：金牛天蠍座：工作：人際關係融洽感情：幸福悄然靠近財運：資本持續擴增幸運色：紅色貴人：處女小人：水瓶射手座：工作：努力獲得回饋感情：甜美時光降臨財運：利益穩定進帳幸運色：綠色貴人：天蠍小人：雙子魔羯座：工作：協作氣氛活躍感情：愛意暖流環繞財運：錢財源源而來幸運色：淡藍色貴人：牡羊小人：射手水瓶座：工作：進度穩步推進感情：戀情如花綻放財運：財富逐步增長幸運色：玫瑰色貴人：雙子小人：天秤雙魚座：工作：策略執行高效感情：浪漫不請自來財運：收入不斷突破幸運色：金色貴人：巨蟹小人：處女