柬埔寨電詐園區猖獗，柬埔寨警方昨在一處詐騙園區展開大規模取締行動，逮捕多達2044名外籍詐騙人士，中國人就高達1792人，數百人趴在地上的畫面相當震撼，而在上千名被逮的詐騙團夥當中，也有5名台灣人。根據《柬中時報》報導，1月31日上午，柬埔寨警方在柴楨省巴域市一處電信詐騙園區展開大規模執法行動，共抓獲涉案外國人員約2044人，其中女性78人，多數為中國籍人員。被拘捕的2044名涉案外籍人員中，包括中國1792人、台灣5人、越南177人、緬甸179人、尼泊爾30人、馬來西亞1人、寮國2人、印度籍36人及墨西哥1人。柬埔寨警方執法過程中，可看到許多阿志頭與光頭男子，身穿短褲短袖及拖鞋，趴在地上準備接受執法人員移送。報導提到，這是柬埔寨近期在全國範圍內展開清理電信網路詐騙行動以來，規模最大的一次執法行動。該電詐園區以賭場名義運作，園區內共設有22棟建築，長期被用於從事電詐等非法活動。除柴楨省外，西哈努克省等多個地區亦同步展開針對電信詐騙活動的執法行動。報導稱，自今年1月中旬起，柬埔寨政府持續加大對電信詐騙犯罪的打擊。許多電詐園區自行解散，大量相關從事電詐人員陸續離開園區。柬埔寨執法部門近期將繼續在全國範圍內展開大規模掃蕩行動，嚴厲打擊電詐及相關跨國犯罪活動。