我是廣告 請繼續往下閱讀

▲連接復興崗站兩側月台天橋上的「行走的女青年工作大隊」。（圖／記者呂炯昌攝）

▲北捷復興崗站內「小兵立大功」黃銅裝置藝術，拉線的通訊兵。（圖／記者呂炯昌攝）







▲復興崗站內詢問處上方執行監聽工作的小兵，架設小型的移動式衛星通訊天線，攔截敵方的通訊信號。（圖／記者呂炯昌攝）

▲北捷復興崗站「小兵立大功」黃銅裝置藝術。（圖／記者呂炯昌攝）

▲北捷復興崗站「小兵立大功」黃銅裝置藝術。（圖／記者呂炯昌攝）

台北捷運復興崗站鄰近國防大學政戰學院，有10組「小兵立大功」裝置藝術，2019年開始以經典綠色軍人公仔玩具為概念，以偵察、監聽、整線、醫護、清潔等姿態藏身在捷運站中，旅客經過常會駐足拍照，甚至成為打卡景點。在復興崗站1號出口外，躲在花圃草叢裡是拿著望遠鏡的偵察兵，正在執行偵查任務，他們以花圃草叢掩蔽，暗中探查前方有無可疑人物，象徵維護乘客進出站的安全。國軍特戰偵察兵除了一般偵察技巧外，還必須受過高寒地、山隘行軍等訓練，執行困難地形攀登、下降及單、雙索突擊吊橋等，挑戰各種天然環境艱難地形，提升偵察戰技能力。連接車站1、2號連通月台天橋上則是「行走的女青年工作大隊」。女青年工作大隊隸屬於國防部政治作戰局，1949年在中國大陸各地招募女青年300餘人分批來台，成立「女青年工作隊」，共有一至六隊，完訓後派赴台灣本島及外島各地，進行軍中教學、康樂輔導、文化藝術、娛樂勞軍表演、美術設計、心理諮商輔導、醫療護理與婦女組訓等工作。1956年12月，國防部女青年工作一至六隊改編為「國防部女青年工作大隊」，2005年因為裁軍而解編。昔日復興崗木蘭村正是女青年工作大隊的搖籃，國慶閱兵典禮中的「木蘭小快步」，仍是老一輩國人心中留下難以忘懷的回憶。站內詢問處上方執行監聽工作的小兵，不注意難以發現，架設小型的移動式衛星通訊天線，負責攔截敵方的通訊信號。國軍除了戰訓本務外，也積極配合各地方政府的防災、救災需求，適時派遣兵力機動支援。站內窗台上的小兵們，則象徵在颱風來襲前，將一袋袋的沙包發放給民眾，並協助在低窪地區堆置沙包。颱風過後造成多處災損，國軍積極投入清理工作，拿著抹布、刮刀等器具，協助民眾整理家園、回復正常生活。每項作品說明牌皆有QR code，有興趣想進一步了解的民眾可以拿手機掃描QR code連結作品網頁，除介紹作品小故事外，還有國軍說明及相關議題延伸閱讀。不過，也許是裝置藝術太有故事性，2023、2024年都曾發生月台上的「小兵逃兵」事件，經調閱監視器發現遭到民眾偷走，所幸警方都循線抓到竊賊，找回「逃兵」。