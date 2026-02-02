我是廣告 請繼續往下閱讀

▲范曉萱近日登上中國訪談節目，過程中不論是說話方式，或是神情都讓人彷彿看到大S的影子，引來網友熱議。（圖／翻攝微博）

女星大S（徐熙媛）於去年2月在日本旅遊期間，因流感併發肺炎不幸辭世，時光飛逝，她離開人世至今（2）日已滿一週年，親友們對她的思念不僅未曾淡去，反而隨著時間推移，以不同方式持續延伸，身為大S閨密之一的范曉萱近日就被發現神韻和大S越來越像；吳佩慈則是至今都還會傳訊息給大S，雖然永遠得不到回覆；蔡康永出席活動時則多次提到大S對自己的影響，可以看見大S對身邊好友有著巨大影響。大S病逝當下的過程至今仍讓身邊好友難以釋懷，多年閨密吳佩慈當時人正在北海道，原本計畫前往東京與大S一家會合，卻未料親眼目睹好友人生最後一刻，這段經歷對她造成極大衝擊，也成為心中難以抹去的遺憾；事隔一年，吳佩慈仍在用自己的方式與大S「對話」，她曾透露，至今仍會透過WeChat或Line傳訊息給大S，即使不會收到回覆，仍會安慰自己「她只是太忙了，沒空回我。」另一位摯友范曉萱近期因一段訪談引發討論，她登上節目《陳魯豫慢談》時，被網友發現說話節奏、神情甚至笑容，都與大S有著驚人的相似度，紛紛感嘆「好像看到大S的影子回來了」。范曉萱過去曾形容，失去大S就像「自己少了一顆內臟」，那種不完整的痛感，至今仍存在生命之中。長年好友蔡康永也多次在受訪時提及大S對自己的影響，他回憶，大S私下其實非常果斷、直接，總能在自己猶豫不決時，毫不遲疑地給出答案，「怕什麼？誰怕誰呀。」這種斬釘截鐵的勇氣，至今仍在他的人生裡發揮作用，成為支撐他前行的力量。大S雖然離開，但她留下的影響並未消失。無論是好友們延續的思念，還是觀眾對她作品與精神的回望，都讓這位曾經叱吒華語娛樂圈的女星，在時間流轉中，依然被記得、被談起、被深深懷念。