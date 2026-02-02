我是廣告 請繼續往下閱讀

▲具俊曄和大S相隔20年才重逢，不過幸福的日子卻只有3年。（圖／大S IG@hsushiyuan）

女星大S（徐熙媛） 與韓國藝人具俊曄（歐巴）的愛情故事，被外界認為是「比偶像劇還不真實」的真實人生，這個緣分是由分開20年後的電話牽線開始，想不到這份幸福卻只維持3年，就遭命運無情拆散，雖然大S離世已於今（2）日滿一週年，具俊曄仍走不出喪妻之痛，總是待在金寶山墓園的身影讓粉絲看了非常心痛。這段跨越20年的情緣，起點只是一個幾乎不抱希望的舉動，具俊曄在得知大S離婚後，試著撥打兩人20年前交往時所留下的舊電話號碼，沒想到電話那頭真的傳來熟悉的聲音，當下具俊曄緊張地用中文自我介紹：「嗨，我是光頭。」大S立刻認出對方，並以韓文回應：「是我，是熙媛。」為了彼此，兩人努力使用對方熟悉的語言聊天，感情也在短時間內迅速升溫。2022年2月，具俊曄、大S低調在韓國登記結婚，隨後又回到台灣完成手續，正式成為夫妻，具俊曄曾多次感性表示，無論過了多少年，在他心中，大S始終是當年那個單純又可愛的女孩，時間從未真正帶走那份愛。然而，這段得來不易的婚姻，最終仍敵不過命運安排，2025年農曆年間，大S在日本旅遊時不幸感染流感併發肺炎病逝，她的骨灰隨後由家屬包機運回台灣，長眠於金寶山。喪妻後的具俊曄，幾乎把所有時間都留給了思念，他至今仍頻繁前往金寶山墓地陪伴大S，不僅將兩人的合照裝框放在墓前，還會播放大S生前的影像，就像她從未離開過一樣，即便下雨，他仍堅持上山，被目擊身形明顯消瘦、膚色曬黑不少，整個人看來憔悴許多。在一次錄影中談到亡妻大S時，具俊曄忍不住哽咽表示：「還是要來……熙媛比我更辛苦，她躺在那裡……。」對於這段失而復得卻又匆匆告別的愛情，就連S媽也忍不住感嘆：「歐巴真的很重情重義，這是真愛。」即使陰陽兩隔，具俊曄仍用行動證明，這段跨越20年才重逢的感情，從來不是一場短暫的浪漫，而是一生的牽掛。