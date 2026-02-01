我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國政壇關鍵一戰正式點燃戰火，備受矚目的國會大選提前投票於今（1）日一早8點率先登場。全泰國共有超過240萬名合格選民登記搶先投下神聖的一票，其中也包含了13萬8000名海外僑胞。隨著選戰進入最後倒數一週，各政黨競爭白熱化，根據最新出爐的民調顯示，繼承前進黨改革火炬的「人民黨」氣勢如虹，黨魁納塔蓬不論是在總理支持度還是政黨看好度，目前都穩居冠軍寶座，這股「橘色旋風」能否順利突圍變天，成為全球關注焦點。根據泰國媒體《民族報》報導，泰國選舉委員會統計指出，本次大選共有5300萬名合格選民，將從57個政黨提名的5000多名候選人中，選出下議院500席議員，其中包括400席區域立委以及100席不分區立委。為了方便無法在2月8日大選當天投票的民眾，當局特別安排今日舉行提前投票。前往投票的選民將會領到兩張選票，一張投給選區候選人，另一張則投給支持的政黨，所有票匭將封存至大選結束後統一開票。值得注意的是，雖然今日開放提前投票，但根據當地法規限制，憲法公投只能在2月8日大選當天同步舉行，因此今日參與提前投票的民眾無法針對公投議題進行表決。而在選情分析方面，泰國國立發展管理學院（NIDA Poll）在投票日前10天公布的封關前最新民調，結果讓不少傳統政治勢力感到壓力。在總理人選支持度部分，年僅37歲的人民黨黨魁納塔蓬以29.08%的支持率傲視群雄，穩坐第一；排名第二的是泰自豪黨黨魁阿努廷，支持率為22.24%；令人意外的是，民主黨的前總理艾比希以12.52%擠進第三。相較於上一波調查，阿努廷的支持度微幅上升了2個百分點，反觀執政聯盟核心的為泰黨代表崇南則慘遭滑鐵盧，跌出前三名榜單。至於政黨票的支持度，代表改革力量的人民黨同樣表現亮眼，以33.56%的支持率遙遙領先其他對手，展現強大的民意基礎；泰自豪黨則以22.76%位居第二；為泰黨則以16.92%排在第三。這份民調結果顯示，儘管面臨保守勢力夾擊，泰國民眾對於改革的渴望依舊強烈，也讓2月8日的最終決戰充滿變數。