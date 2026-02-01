我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（1）日與台積電董事長魏哲家一同享用晚宴。對於媒體頻頻追問與Open AI投資案是否落空，黃仁勳強調，Open AI邀請輝達投資1000億美元，當時輝達感到非常榮幸對方的邀約，但一切都要按部就班；當被詢問如何協助Open AI建置10GW算力中心，他也強調就是一步一步來。媒體稍早提問，輝達及Open AI的投資案，稱輝達並無投資Open AI。黃仁勳則表示，我們從來沒有說我們要投資1000億美元進入Open AI，並且反駁記者所稱的承諾。黃仁勳清楚說明，Open AI邀請輝達投資1000億美元，當時輝達感到非常榮幸對方的邀約，但也認為投資必須要一步一步來，當再問到是否是承諾，黃仁勳則說，「我剛剛已經跟你說了，你一直把話放在我嘴裡」，我們很榮幸受邀，但我們會針對每一輪融資進行評估。媒體再接著問，輝達要如何協助Open AI興建10GW算力中心，能否在今年下半年成型？黃仁勳再解釋，其實這非常簡單，也就是一次建造1GW，本來就只能一次蓋1GW。對於是否下半年可以成型？黃仁勳說，這必須交由Open AI，因為這次對方的基礎建設，Open AI會與他們的合作夥伴一起興建，當他們願意提出下一輪融資時，對方就會邀請輝達，「到時候我們就會考慮，我們也相當榮幸可以考慮這項投資，一步一步來，就是這樣。」