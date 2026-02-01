我是廣告 請繼續往下閱讀

毛小孩是家人，但基本的衛生禮儀還是要顧。新加坡最近發生一起爭議事件，一名飼主帶著五隻愛犬到火鍋店用餐，竟然直接拿店家給人用的餐盤裝肉餵狗，狗狗吃得津津有味還把盤子舔得乾乾淨淨。誇張行徑曝光後引發網友撻伐，對此火鍋店經理也出面回應，表示當下看到雖然有制止，但為了衛生起見，已經把那整桌的餐具通通丟掉，霸氣處理方式獲得讚賞。根據新加坡媒體《新明日報》報導，這名引發爭議的飼主去年9月10日在Instagram上分享「帶狗吃大餐」的日記。貼文中用寵物的口吻寫道，當天去加冷體育場散步後，就轉戰加東廣場的一間火鍋店吃晚餐，主人還特地幫牠們點了三份沒有醃製的肉片，烤熟後給牠們享用。不過，從飼主上傳的照片和影片中卻發現，這五隻狗狗有的坐椅子、有的坐地上，桌上擺滿了生肉盤。最讓人傻眼的是，飼主竟然直接拿餐廳提供給客人使用的陶瓷餐盤裝肉，放在椅子上讓狗狗低頭狂嗑，狗狗還意猶未盡地把盤子舔得光亮如新。影片在網路上瘋傳後，大批網友看不下去，痛批飼主太自私，「下一個客人用到怎麼辦」、「有夠沒水準」、「根本不顧公共衛生」。據了解，事發地點是位於加東廣場的「食立方」火鍋店。該店韓姓經理受訪時無奈表示，事發當天他剛好也在現場，一轉頭看到顧客竟然用店內餐盤餵狗，嚇得立刻衝上前制止並提醒。韓經理強調，因為無法確定飼主到底用過哪幾個盤子餵狗，為了保障其他客人的食安與衛生，他當機立斷決定「把那一整桌的餐具全部收走並直接丟棄」，寧可賠錢也不敢再回收使用。韓經理進一步解釋，餐廳的戶外用餐區確實是寵物友善空間，歡迎客人帶毛小孩同行，而且店內其實有免費提供「寵物專用」的一次性餐具，甚至會主動詢問是否需要冰塊或水給寵物喝，服務相當周到。店內也都貼有告示，提醒飼主店內餐具僅供人類使用，沒想到還是發生這種讓人遺憾的狀況，未來會請員工加強宣導，避免類似事件重演。