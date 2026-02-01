我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年澳洲網球公開賽男單決賽今（1）日落幕，22歲的西班牙球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）克服首盤遭壓制的劣勢，最終以3：1逆轉擊敗38歲傳奇喬科維奇（Novak Djokovic），不僅抱走個人首座澳網金盃，更寫下史上最年輕「全滿貫」的紀錄。賽後頒獎典禮上，艾卡拉茲展現超高情商，一番致敬兩大傳奇前輩的感言，讓墨爾本公園充滿溫馨的氣氛。艾卡拉茲今日交手澳網決賽尚未吞過敗仗的喬科維奇，在先丟一盤的戰況中翻盤，達成22歲就集齊「全滿貫」的壯舉。他奪冠後情緒激動落淚，並第一時間擁抱教練費雷羅（Juan Carlos Ferrero）。他在受訪時感性表示：「我無法用言語表達我的感謝，我在22歲這一年實現了兒時的夢想，這不只是一個冠軍，更是歷史的一部分。」面對決賽對手、擁有24座大滿貫的喬科維奇，艾卡拉茲在頒獎禮上極力推崇對方的運動精神。他直言：「諾瓦克（喬科維奇）值得全場最響亮的掌聲。大家說我做了驚人的事，但你日復一日的努力才是真正鼓舞人心。不只是對球員，是對全世界的人。能與你共享更衣室與球場，是我莫大的榮幸。」對於這場跨世代對決，喬科維奇也大方送上祝福：「卡洛斯（艾卡拉茲）是下一代的領軍人物，我為他感到驕傲。這讓我想起年輕時的自己，但現在輪到他了。」雖然衛冕失敗，喬帥仍喊話會戰到打不動為止，並強調「澳網永遠是我的家」。有趣的是，西班牙傳奇納達爾（Rafael Nadal）今日也坐在觀眾席目睹同鄉新星登頂。艾卡拉茲特別對著他喊話：「看到拉法（納達爾）坐在那裡感覺有點奇怪，但我 14、15 歲時你就關注著我。以前和你對戰，現在看著你坐在那裡觀賽，這對我來說是莫大的榮幸。」雖然艾卡拉茲坦言第三盤時腿部肌肉一度緊繃，但在醫療團隊與體能訓練的幫助下成功挺住。展望未來，這位新任全滿貫得主野心勃勃：「下個目標是衛冕法網。但現在，我想先和我的團隊與家人好好慶祝，他們陪我走過來，這座獎盃屬於他們。」