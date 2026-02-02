我是廣告 請繼續往下閱讀

iPhone 17 系列成功的背後原因是什麼？

未來持續成長關鍵全在AI

蘋果去年第四季總營收衝上1,438億美元，較去年同期增長16%，改寫史上最高季度紀錄。iPhone 17熱銷可謂最大來源，營收852.69億美元，年成長高達23%。為何iPhone 17能夠如此熱銷？華爾街分析師也分析幾項背後因素。根據CNBC報導，蘋果執行長庫克（Tim Cook）對於iPhone 銷量激增也直呼「簡直令人震驚」，坦言這對 iPhone 來說是個極為出色的單季表現，這是蘋果有史以來最強大的 iPhone 產品線，也是目前為止最受歡迎的。CNBC指出，蘋果的亮眼成績並不一定代表消費者已不再長年持有舊手機。隨著科技產品耐用度提升，使用者延後換機已成為趨勢。根據追蹤 iPhone 買家調查數據的消費者情報研究夥伴公司（CIRP）9 月的一份報告，目前近一半的美國 iPhone 用戶會使用同一支手機三年以上。該公司合夥人兼共同創辦人洛維茲（Josh Lowitz）指出，五年前這個比例僅為 24%。洛維茲表示，2025 年底 iPhone 營收的成長，更可能來自，以及。他指出，疫情期間，由於人們不再把錢花在餐廳和旅行上，市場上有大量資金流動，因此手機銷量非常強勁。現在那些在疫情期間購買手機的消費者，手上的手機已經使用超過四年了，這些人的手機本來就該升級，這也推動了需求的上升。華爾街知名大多頭分析師，Wedbush證券分析師艾夫斯（Dan Ives）對此表示認同，「iPhone 17 幾乎算是一個低調卻令人驚喜的升級周期」，部分原因在於「被壓抑的需求」，根據Wedbush估計，全球約有 3.15 億名 iPhone 用戶已超過四年未更換手機。至於蘋果的定價策略，洛維茲指出，蘋果透過停產 iPhone 16 系列以前的舊機型，簡化了產品線。當消費者面臨多個選項時，往往會選擇中間價位的產品；而透過限制選項，蘋果實際上把標準版 iPhone 17 變成了「中間選項」。相較於標準版 iPhone 17，iPhone 17 Pro 與 Pro Max 的價格也沒有高到讓消費者卻步，反而促使不少人願意多花點錢升級，洛維茲表示。根據 CIRP 估計，在最近一季中，Pro 與 Pro Max 這兩款高階機型占了美國 iPhone 銷量的 52%。此外，這些手機本身也獲得了大多數正面評價，並被消費者視為高品質的科技產品。洛維茲指出，手機品質的提升，對蘋果未來的銷售而言可能是一把雙面刃。特別是如果未來幾年的新功能僅是「漸進式改進」，消費者短期內不太可能再次出現這波 iPhone 銷售激增。艾夫斯則表示，若蘋果能打造全新的、或大幅升級的 iPhone 功能，例如潛在的人工智慧軟體，或傳聞正在研發的摺疊式 iPhone，那麼公司在不久的將來仍可複製成功。艾夫斯認為，對蘋果來說，要提出一個真正能讓消費者興奮的硬體升級周期，變得越來越困難，接下來一切都取決於 AI，因此消費者某種程度上一直處於等待狀態。在上週四的電話會議中，庫克也大力宣傳蘋果計畫與 Google 合作，為 Siri 虛擬助理導入升級版的 AI 功能，預計將於今年稍晚推出。艾夫斯預測，至少在短期內，蘋果的客戶仍將持續消費。他認為這些因素都將促成一波升級周期，而這個周期有望在未來 12 到 18 個月內持續推動蘋果的成長。