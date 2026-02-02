我是廣告 請繼續往下閱讀

近期泰國北榄府邦浦地區發生罕見交通事故，一輛貨櫃車行經道路時不慎勾住通訊電纜，車輛持續前行竟一路拉倒超過70根電線杆，造成大範圍停電與交通癱瘓，所幸整起事故未傳出人員傷亡。根據泰國媒體《The Thaiger》報導，事故發生於1月30日下午約1時，地點位在邦浦工業區入口、素坤逸路一座橋梁附近。警方接獲通報後，立即會同大都會電力局（MEA）人員趕赴現場，封鎖道路並展開調查。初步調查指出，涉事貨櫃車在過橋時意外勾到高掛的通訊電纜，但駕駛未即時察覺異狀，車輛持續行駛下，電纜被強力拖拽，導致沿線電線杆接連倒塌，事故規模迅速擴大。官方說明，被拉倒的電線杆高度約12公尺，在長達約兩公里的路段出現「骨牌效應」式倒塌，多具變壓器與供電設備同步損毀。事故造成邦浦及周邊多個區域停電，主要幹道交通嚴重受阻，通勤族與工業區作業均受到影響。大都會電力局表示，實際損失金額仍在清點評估中，初估恐高達數百萬泰銖。為避免下班尖峰時段全面塞車，當局動員超過200名人員投入清理，工程團隊同步調整供電回路，優先為部分地區恢復電力，並加派人手更換電線杆、搶修受損電纜，目標在午夜前全面復電。據悉，北榄府去年12月才剛發生一起重大交通意外，一輛未放下車斗的拖車撞上行人天橋，導致橋梁坍塌並釀成死亡事故。接連發生的基礎設施災情，也再度引發外界對大型車輛行駛管理、道路安全檢查與公共設施防護的高度關注。