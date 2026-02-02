我是廣告 請繼續往下閱讀

每天一杯咖啡，竟可能喝下滿滿黃豆？越南警方近日在中部高原出手，查獲一處涉嫌製造「假咖啡」的倉庫，不僅成品與原料堆積如山，還被揭發以黃豆混合香料冒充研磨咖啡流入市面，消息曝光後引發消費者譁然。根據《越南快訊》報導，越南公安部週四表示，警方已對該倉庫正式立案調查刑事責任。本週稍早突擊搜查位於林同省的涉案倉庫時，當場查扣4.1噸疑似假咖啡產品，以及約3噸製作原料，全數依法封存取證。警方指出，行動起因於週二攔查一輛貨車，車上載有1,056袋、共528公斤的研磨咖啡，卻無任何合法來源文件，進一步追查後才循線查到該倉庫，揭開假咖啡供應鏈。根據警方說法，倉庫負責人梁越劍（Luong Viet Kiem）已坦承，為降低成本，其公司將黃豆與香料混入少量咖啡豆，製成研磨咖啡，主要銷往當地市場，藉此牟取不法利益。咖啡業者也不諱言，這類手法在市場上並非新鮮事。來自鄰近得樂省的咖啡商阮光壽指出，假咖啡常以黃豆、玉米，甚至兩者混合製成，雖然原料本身可食用、價格又遠低於咖啡豆，但加工過程與添加物是否安全，外界根本無從得知。事實上，在中部高原地區，咖啡豆目前每公斤售價約10萬越盾，幾乎是黃豆價格的三倍，誘因相當明顯。越南身為全球最大羅布斯塔咖啡生產國、去年咖啡出口值更高達89億美元，官方也坦言，假咖啡不僅損害消費者健康，更重創國家咖啡聲譽，後續將持續擴大清查，嚴防「假咖啡」繼續流入市場。