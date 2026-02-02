我是廣告 請繼續往下閱讀

越南知名觀光城市芽莊近日驚傳酒吧暴力事件，三名酒吧員工疑似為同事出氣，持球桿、木棍與鐵條追打外籍遊客，相關畫面在網路上瘋傳，引發輿論譁然。根據《越南快訊》報導，警方指出，遭逮捕的三人分別為23歲段英國（Doan Anh Quoc）、38歲阮清達（Nguyen Thanh Dat）及27歲黃清名（Huynh Thanh Danh），皆為芽莊當地居民，目前已被拘留調查。案件發生於1月27日凌晨，警方正釐清是否涉及刑事責任。根據警方調查，事發當天凌晨約4時，4名外籍遊客前往阮天術街一間酒吧消費，期間與另一名外國人發生爭執，場內當時人潮眾多，氣氛一度混亂。警方表示，酒吧員工、同時也是老闆弟弟的阮清達上前介入時，疑似遭其中一名遊客動手攻擊。隨後，段英國從店內取出撞球桿、木棍及鐵條，分給阮清達與黃清名，三人隨即衝出酒吧，追逐並毆打外籍遊客至街道上。目擊資訊顯示，其中一名遊客曾試圖反擊，但很快被壓制，三人仍持鐵器追逐對方約40公尺，造成公共秩序混亂。待遊客逃離後，三人竟返回酒吧，彷彿什麼事都沒發生，繼續營業。警方指出，目前尚未掌握受害外籍遊客的傷勢狀況，已同步清查芽莊各大醫院是否有外國人因相關事件就醫，並調閱現場與網路影片、追查遊客身分。隨著觀光旺季到來，這起事件也再度為芽莊的治安與旅遊形象敲響警鐘。