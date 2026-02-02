我是廣告 請繼續往下閱讀

從紙上藍圖走向現實，越南南北高鐵再傳新進展。越南建設部近期正式與西班牙顧問公司Ineco簽署合約，啟動高鐵可行性研究，為這項被視為國家級里程碑的超大型工程奠定技術與財務基礎。根據《越南快訊》報導，越南建設部副部長阮名輝（Nguyen Danh Huy）表示，身為西班牙最大顧問公司的 Ineco，將負責提出整體造價評估，並制定關鍵標準，協助政府未來篩選承包商，確保工程決策更具專業與透明度。除了成本試算，Ineco 也將就高鐵技術選型與技術標準提供顧問意見。待可行性研究報告完成後，建設部將據此拍板最終投資金額及投資模式，作為後續推動的重要依據。阮名輝強調，政府政策方向是引入社會資源共同參與，但不可能將所有風險完全轉嫁給企業；對於民間難以投入的公共服務領域，國家仍將扮演主導角色，確保公共利益與工程穩定性。南北高鐵全長約1,541公里，連接河內與胡志明市，預估總投資高達17萬億越南盾（約670億美元），被視為未來數十年越南最龐大的基礎建設計畫之一。不過，越南最大企業集團之一、富豪范日旺旗下的 Vingroup，已於上月宣布退出競標，引發市場關注。依政府規畫，南北高鐵將於2026年12月動工、2035年完工。從顧問簽約到正式開工，這條鋼鐵動脈仍有不少挑戰待解，但可以確定的是，越南正一步步把「高速時代」拉近到眼前。