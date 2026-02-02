我是廣告 請繼續往下閱讀

靠近觀光景點的住宅區，竟成了「野生猴子攻擊災區」。越南胡志明市頭頓坊（Vung Tau Ward）近日出現一隻體重約6公斤的猴子，頻繁闖入住家、破壞物品，甚至咬傷居民，引發當地民眾恐慌，事件在網路上迅速發酵，目前至少有3人被咬傷。根據《越南快訊》報導，這隻猴子最早於1月28日被發現，出沒地點位於隆山（Lon Mountain）山腳下、Vi Ba街一帶的住宅區。目擊者指出，猴子在街區間攀爬遊走，不僅闖進民宅，還主動攻擊路人，造成多起咬傷事件。當地居民阿竹（Truc）表示，1月29日猴子闖入她家並咬傷腿部，她緊急前往醫療機構接受治療，一共打了5劑疫苗。她心有餘悸地說，這隻猴子幾乎每天清晨坐在路邊，中午便鑽進住宅區，行為相當詭異。居民透露，這隻猴子過去也曾攻擊至少兩名在附近健行的民眾。事發地點距離隆山約3.5公里，其實隆山長年棲息著上百隻長尾獼猴，部分居民與遊客習慣餵食，讓人猴互動早已成為當地日常風景，但鮮少出現會攻擊人的猴子。直到1月31日下午，獸醫人員聯合富美森林保護單位展開行動，成功以麻醉方式將該隻兇猛的猴子捕獲。相關人員指出，該猴子可能是自行逃離棲地，或曾被人飼養後棄養，環境劇變導致其出現高度攻擊性。目前，這隻獼猴已被移交給動物救援單位進行照護與觀察。官方也呼籲民眾切勿私自餵食或接近野生動物，避免人猴衝突再度上演，讓觀光城市不再因「猴患」成為驚嚇現場。